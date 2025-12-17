Logo
Large banner

Napadač iz Sidneja se tereti za čak 59 krivičnik djela, uključujući i terorizam

Izvor:

SRNA

17.12.2025

08:05

Komentari:

0
Ахмед ал Ахмед разоружава терористу у Сиднеју
Foto: Printscreen/X

Australijska policija saopštila je da se optuženi za napad u Sidneju tereti za 59 krivičnih djela, uključujući terorizam, javlja Rojters.

U terorističkom napadu tokom proslave Hanuke na plaži u Sidneju u nedjelju, 14. decembra, poginulo je 16 ljudi, a povrijeđeno je 42, među kojima ima i djece.

Policija je saopštila da su osumnjičeni za napad otac i sin Sadžid (50) i Navid Akram (24). Prema posljednjim informacijama, Sadžid je ubijen u razmjeni vatre sa policijom, dok je Navid teško ranjen i nalazi se u bolnici.

Podijeli:

Tagovi:

Sidnej

Australija

Teroristički napad

terorizam

napadač

Krivična djela

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Паљење свијећа за жртве терористичког напада у Сиднеју

Svijet

U Sidneju danas Dan žalosti nakon masovnog ubistva na plaži Bondaj, počele sahrane

1 h

0
Бијела кућа била спаљена: Рат који је Америка изгубила, а хвали се побједом

Svijet

Bijela kuća bila spaljena: Rat koji je Amerika izgubila, a hvali se pobjedom

2 h

0
Трамп забранио улазак грађанима још седам земаља

Svijet

Tramp zabranio ulazak građanima još sedam zemalja

10 h

0
Мушкарац из БиХ напао супругу ножем, па завршио иза решетака

Svijet

Muškarac iz BiH napao suprugu nožem, pa završio iza rešetaka

10 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

46

Srbin ušao u istoriju Barselone u Evroligi

08

39

Horor u Poljskoj! Učenica ubila drugaricu nakon svađe, policija pronašla tijelo pored škole

08

37

Tramp zaprijetio: Venecuela okružena najvećom flotom ikad

08

31

Uoči Svetog Nikole čak 3 opasna vremenske pojave: Od Nove godine čeka nas haos

08

30

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner