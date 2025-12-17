Napadač iz Sidneja se tereti za čak 59 krivičnik djela, uključujući i terorizam

Izvor:
Australijska policija saopštila je da se optuženi za napad u Sidneju tereti za 59 krivičnih djela, uključujući terorizam, javlja Rojters.
U terorističkom napadu tokom proslave Hanuke na plaži u Sidneju u nedjelju, 14. decembra, poginulo je 16 ljudi, a povrijeđeno je 42, među kojima ima i djece.
Policija je saopštila da su osumnjičeni za napad otac i sin Sadžid (50) i Navid Akram (24). Prema posljednjim informacijama, Sadžid je ubijen u razmjeni vatre sa policijom, dok je Navid teško ranjen i nalazi se u bolnici.
