Hoće li i u penzionerskim udruženjima posmrtnine moći naplatiti oni koji su platitili ukop, a nisu članovi porodice

06.11.2025

12:44

Хоће ли и у пензионерским удружењима посмртнине моћи наплатити они који су платитили укоп, а нису чланови породице
Foto: Matthias Zomer/Pexels

Svako penzionersko udruženje ima svoj pravilnik, ali mi nastojimo da se i kod nas to uvede jer d‌jeca ne znaju za roditelja, govori Mustafa Trakić

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranja, a što se očekuje 1. januara 2026. godine, posmrtnine za penzionere preko Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, moći će naplatiti i oni koji nisu članovi porodice ukopanog penzionera.

Sada posmrtninu može naplatiti samo uži član porodice iako je recimo neko drugi snosio troškove ukopa. Posmrtnina je u iznosu prosječne penzije u FBiH, a što je trenutno nekih 651 KM.

Nastojimo da se pravilnici ujednače

S obzirom na to da su penzioneri tražili izmjene člana 147. Zakona o PIO-u koji se tiče posmrtnina, Faktor.ba je pitao predstavnike penzionera da li će oni u udruženjima izmijeniti pravilnike jer i kod njih posmrtnine u većini slučajeva mogu naplatiti samo uži članovi porodice, supružnik ili dijete.

- Svako penzionersko udruženje ima svoj pravilnik, ali mi nastojimo da se i kod nas to uvede, jer d‌jeca ne znaju za roditelja, a onda kada roditelj umre, naš član, a koji ima troje-četvero d‌jece, vjerujte svi dolaze da bi naplatili posmrtninu, iako može samo jedno. Imali smo slučajeva da su ukop penzionera platili članovi familije, a koji prema pravilnicima pojedinih udruženja nemaju pravo da naplate posmrtninu. Zbog svega nastojimo da se to ujednači - govori Mustafa Trakić, predsjednik Saveza udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona.

Iznos posmrtnine iz penzionerskih udruženja zavisi od članarine koju je za života plaćao penzioner. Ako je izdvajao mjesečno marku, njegova porodica će dobiti 200 KM. Ukoliko je penzioner izdvajao dvije KM, porodica će dobiti 300 KM ili 400 KM ukoliko je penzioner uplaćivao više od 20 godina...

Isplaćivanje posmrtnine iz blagajne udruženja

- Takođe se od udruženja do udruženja razlikuje rok za isplatu posmrtnine. Negd‌je je to odmah, a negd‌je se mora čekati 20 i više dana. Osim toga, dok jedni isplaćuju posmrtninu preko računa, a ima i onih koji je isplaćuje putem blagajne udruženja što naravno nije uredu. I tu uvodimo red. Ne znam zašto pojedina udruženja izbjegavaju da idu putem računa - govori Trakić.

Kaže kako su zbog inflatornog udara oni u ZDK povećali članarinu na tri KM.

- Međutim, penzioneri vrlo teško mijenjaju svoje navike. Problem je kako starim članovima koji 20 godina uplaćuju jednu KM, objasniti da sada trebaju uplaćivati tri KM. To ide jako teško - govori Trakić.

