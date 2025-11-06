Logo

Duško ga je pustio da mu priđe na 20 metara! Odstrijelio grdosiju od 224 kg

06.11.2025

Душко га је пустио да му приђе на 20 метара! Одстријелио грдосију од 224 kg
Foto: Prnjavorlive.info

Lovačko udruženje (LU) „Borik“ Prnjavor upisalo je u svoje anale izuzetan lovački podvig, a glavni akter je Duško Miodanić, iskusni lovac, inače i predsjednik Udruženja. U lovištu kojim gazduje LU „Borik“, na lokalitetu Kremna-Podljubić, Miodanić je proteklog vikenda odstrijelio vepra kapitalca, kakav se rijetko viđa i na široj regiji.

​Kako nam je ispričao Miodanić, vepar je već bio poznat lovcima, jer se neko vrijeme kretao tim područjem. „Primijetili smo ga neki period, a mislim da je došao od nekud za vrijeme parenja. Svake godine se pojavljivao,“ kaže Miodanić.

​Lovačka grupa, u kojoj je bilo desetak lovaca, krenula je u grupni lov. Psi su brzo pronašli krdo divljih svinja, a onda je nastupio ključni trenutak.

​„Krdo svinja su psi našli, a on se počeo izvlačiti na kontra stranu, ali je udario pravo na mene. Odstrijelio sam ga kombinovanom puškom Fair De luks kalibar 7x65R/12,“ prepričava Miodanić susret.

piletina pixabay

Društvo

U pilećim filetima iz BiH utvrđena salmonela

​Hladnokrvnost i iskustvo su se isplatili, lovac je vepra pustio da mu priđe na svega 20 metara!

​„Jednim hicem u glavu je pao, ali sam ga ‘ovjerio’ još jednim odmah, jer sam vidio da je grdosija, da se ne bi desilo da ustane,“ ističe Miodanić, naglašavajući neophodan oprez zbog veličine životinje.

Ловачко удружење "Борик" Прњавор
Lovačko udruženje "Borik" Prnjavor

​Ovaj odstrel predstavlja izuzetan uspjeh i ličnu prekretnicu za Duška Miodanića. Vepar je na vagi pokazao nevjerovatnih 224 kilograma, što ga čini najvećim primjerkom kojeg je Miodanić odstrijelio u svojoj bogatoj lovačkoj karijeri.

Сом-24102025

Svijet

Ulovili soma dugog 292 centimetra, oborili svjetski rekord

​„Ovo mi je 204. svinja koju sam odstrijelio, i definitivno najveći primjerak do sada. Za veći odstreljeni primjerak na našoj opštini nisam čuo, a i na široj regiji su ovakvi primjerci veoma rijetki,“ ponosno ističe Miodanić, procjenjujući starost vepra na 8-9 godina. Inače, ovako veliki primjerci su se ranije zadržavali isključivo u višim pred‌jelima, ali poslednjih godina su se počeli spuštati i u nizije, gd‌je prave velike štete našim poljorpivrednicima, posebno na kukuruzu.

​Ovaj kapitalni ulov ne samo da potvrđuje lovačko majstorstvo Duška Miodanića, već i uspješno gazdovanje lovištem LU „Borik“ Prnjavor, koje ovakvi ulovi promovišu na najbolji način.

(Prnjavorlive)

У пилећим филетима из БиХ утврђена салмонела

Додик и Минић у Невесињу посјетили брану "Пошћење"

Добра вијест: Ево када креће исплата пензија у Српској

Званичници Српске у обиласку доводног тунела за ХЕ Дабар

