U pilećim filetima iz BiH utvrđena salmonela

Agroklub

06.11.2025

У пилећим филетима из БиХ утврђена салмонела

U pošiljci pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine utvrđeno je prisustvo bakterije Salmonella Mbandaka, objavio je Evropski sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

Riječ je o zamrznutim pilećim prsima bez kostiju i kože, a pošiljka je zaustavljena na graničnom prelazu pri ulasku u Hrvatsku. Prema objavljenim podacima, nadležne službe Hrvatske izvršile su kontrolu pošiljke i donijele odluku o njenom vraćanju pošiljaocu u BiH.

Zanimljivosti

Jeste li čuli za "6-7": Potpuno besmislena fraza postala je riječ godine

U izvještaju se navodi da je riječ o potencijalno ozbiljnom riziku. Kontrola je sprovedena 9. oktobra 2025. godine, a potvrđeno je prisustvo bakterije u količini od 25 grama uzorka. Proizvod nije distribuiran u druge zemlje članice EU, čime je spriječeno njegovo dalje širenje na tržištu.

Salmonella Mbandaka je vrsta bakterije koja može izazvati gastrointestinalne smetnje, groznicu i dehidraciju.

Nadležne institucije u Bosni i Hercegovini još se nisu oglasile povodom ovog slučaja.

(Agroklub)

salmonela

piletina

Bosna i Hercegovina

