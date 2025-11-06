Minić: Čestitam svim našim izvođačima, impresioniran sam

Izvor:
ATV
06.11.2025
12:44
Moram reći da sam impresioniran, samom građevinom, savršenstvom koje je u samom projektu urađeno, a to je da jednu te istu vodu akumulišemo. Želim da čestitam našim izvođačima i svima onima koji su učestvovali u svemu ovome, to je na ponos Republike Srpske, rekao je premijer Republike Srpske, Savo Minić.
Mislim da griješimo što ovo više ne promovišemo široj javnosti u Republici Srpskoj, ovo je nešto što o čemu će se pisati i izučavati u struci, dodao je on.
Petrović: Ostalo je još 120 radnih dana da se završi tunel, Srpska treba da bude ponosna
