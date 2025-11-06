Minić: Čestitam svim našim izvođačima, impresioniran sam

Moram reći da sam impresioniran, samom građevinom, savršenstvom koje je u samom projektu urađeno, a to je da jednu te istu vodu akumulišemo. Želim da čestitam našim izvođačima i svima onima koji su učestvovali u svemu ovome, to je na ponos Republike Srpske, rekao je premijer Republike Srpske, Savo Minić.