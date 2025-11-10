Upozorenje za manikirke: Ovaj gel lak se povlači sa tržišta

RAKEPS sistem za brzu razmjenu informacija o nebezbjednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU obavještava potrošače da se sa tržišta povlači UV gel lak za nokte.

Radi se o UV gel laku za nokte sa šljokicama u ljubičastoj boji koji prodaje brend "Silan" i dostupan je za onlajn poručivanje.

Naziv spornog modela je "Lila Rejnbov SGR9", upakovan u crnu staklenu bočicu sa plastičnim zatvaračem i količina je 15 mililitara.

Naime, proizvod sadrži 2-hidroksietil metakrilat (HEMA) i hidrokinon metiletar (mekinol), koji su zabranjeni u proizvodima za nokte za upotrebu široke potrošnje. HEMA izaziva ozbiljnu iritaciju oka, iritaciju kože i može izazvati alergijsku reakciju.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom o kozmetičkim proizvodima, piše Informer.