Lažni Loto milioner prevario cijelu Srpsku i Srbiju

Izvor:

Blic

12.11.2025

14:24

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Mirko Preradović iz Starih Banovaca prije skoro godinu dana našao se u žiži javnosti, nakon što se na društvenim mrežama proširila vijest da je upravo on misteriozni Vojvođanin koji je dobio sedmicu u igri LOTO.

Čestitke su pljuštale sa svih strana, čak su i mediji posetili njegovu kuću, međutim njegova slava je kratko trajala. Ispostavilo se da on ipak nije srećni dobitnik u igri, koju zajedno organizuju lutrije Republike Srpske i Srbije, a selo je vrlo brzo saznalo ko je zaista uplatio listić, koji je donio više od pet milione evra.

Sve je počelo od objave Mirkovog poznanika koji mu je, nakon izvlačenja, čestitao na društvenim mrežama.

"Čestitam Mirko drago mi je zbog tebe", napisao je on uz fotografiju.

Inače, dobitni listić zaista jeste bio uplaćen u Starim Banovcima, odakle je cijela priča i krenula. Tako da je bilo osnova da se povjeruje da je upravo Preradović srećni loto dobitnik.

"Zezancija" dvojice drugara vrlo brzo je uzela maha, pa su cijela Srpska i Srbija povjerovala da je upravo Mirko novi loto milioner. Međutim, istina se ubrzo saznala, kao i, kako sada otkriva Mirko za "Blic", ko je zapravo pravi dobitnik.

"Slava je trajala kratko jer je selo saznalo pravog dobitnika, malo se 'zaletio' sa kupovinom pa je bilo vidljivo brzo", kroz šalu priča Mirko za "Blic".

"Odaje ga osmijeh kada se sretnemo"

On je dodao i da se poznaju i žive blizu jedan drugoga, ali da nisu pričali, te da ga "odaje osmijeh kada se sretnu".

"Reći ću vam ovo još, čovjek je imao tešku sudbinu i to je ozbiljan trag na njega ostavilo i ako je neko zaslužio onda je to on svakako", bio je iskren Mirko.

Podsjetimo, Mirko je nakon ovog događaja izjavio da "sam Bog zna kako je pravom dobitniku".

"Istina je da imam jako zanimljivog pisca koji kad ne piše o Sremu i Sremcima sa mnom se šali po Fejsbuku. Dočekao je svojih 5 minuta i napravio me milionerom i mogu vam iskreno reći, ne daj Bože nikom da je ovakav ili na ovaj način da postane milioner jer ova situacija ubija, a sam Bog zna kako je pravom dobitniku", kazao je tada on.

Uplatio 700 dinara, a dobio 5,5 miliona evra

Tog 10. decembra 2024. godine, u 98. kolu igre na sreću Loto, izvučena je Loto sedmica, a srećni dobitnik milionskog iznosa od čak 5.550.000 evra bio je iz Vojvodine.

Kombinacija koja je iznjedrila dobitnika loto "sedmice" bila je: 38, 18, 33, 24, 12, 8 i 30, a dobitni listić uplaćen je definitivno u Starim Banovcima, izvijestili su tada iz Državne lutrije Srbije.

Dobitni listić uplaćen u utorak 10. decembra godine u Starim Banovci, u Grčkoj ulici broj 10, na uplatnom mjestu Platiša.

"Dobitni listić je: 01-02437-50-2-24-00003 Igrač je uplatio sedam Loto kombinacija, za ukupno 700 dinara. Ovo je druga po visini sedmica u istoriji Državne lutrije Srbije (20 godina), a ujedno dobitnik je jubilarni 100. dobitnik Loto sedmice. Možemo zaključiti da Vojvođani imaju puno sreće sa najvišim Loto premijama", naveli su tada iz Državne lutrije Srbije.

Loto

Lutrija Republike Srpske

