Logo
Large banner

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

Izvor:

Krstarica

27.11.2025

14:01

Komentari:

0
До Нове године ова два знака улазе у најбогатији период живота
Foto: Unsplash

Zamislite život bez stresa i briga, gdje vam novac i sreća jednostavno stižu. Za samo dva horoskopska znaka, taj san postaje realnost. Zvijezde su jasno odredile favorite: Bik i Lav do Nove godine ulaze u svoj najbogatniji period života!

Ova jesen donosi baš njima neočekivani talas bogatstva koji mijenja sve. Ono što im dolazi ima moć da preokrene cijeli život.

Hapšenje, lisice

Hronika

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

Bik – Stabilnost, mir i finansijska dominacija

Bikovi će ovih mjeseci doživjeti finansijski talas koji im je konačno potreban da realizuju dugogodišnje planove. Kosmos im šalje neočekivani priliv novca, koji mijenja svakodnevicu i donosi prijeko potreban mir u poslovnom i privatnom životu. Nagrađena je njihova urođena upornost i stabilnost. Sada je vrijeme da uživate u plodovima rada!

Lav – Luksuz, dobici i život iz snova

Lavovi će osjetiti kako ih sreća prati u svakom potezu, kao da su rođeni pod srećnom zvijezdom. Neočekivani dobici i nove prilike donose im luksuz i olakšavaju sve svakodnevne obaveze. Ovaj finansijski preokret otvara im vrata za život iz snova. Lavovi, ovo je vaš period za dominaciju i uživanje!

ilu-priština-kosovo-28082025

Srbija

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Savjeti za Bika i Lava: Ne propustite milione!

Da bi Bik i Lav maksimalno iskoristili ovaj najbogatiji period života i ne propustili priliku za milione, astrolozi imaju jasne instrukcije:

Savjet za Bika: Fokusirajte se na nekretnine i dugoročne investicije. Ne trošite novac na sitnice. Iskoristite priliv za kupovinu imovine ili ulaganje u pouzdane, stabilne projekte. Pametno investirajte i dugoročno osigurajte prosperitet.

Savjet za Lava: Vjerujte intuiciji u pogledu ljudi i novih poslovnih partnerstava. Ne plašite se da preuzmete rizik koji vam se čini ispravnim. Ako dobijete ponudu za putovanje, prihvatanje te promjene može dovesti do neočekivanog dobitka. Fokusirajte se na ciljeve!

Фудбалери БиХ

Fudbal

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

Ne propustite priliku da slijedite talas sreće i bogatstva. Ovo je period kada vaš trud i strpljenje konačno donose plodove – dijelite ovu energiju i inspirišite i druge!

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

novac

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сутра претежно облачно и хладно

Društvo

Sutra pretežno oblačno i hladno

1 d

0
Тадић: Политичко Сарајево фрустрирано добрим односима Српске и Мађарске

Republika Srpska

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

1 d

0
Министар Амиџић најавио 1.000 КМ уз новембарске плате

BiH

Ministar Amidžić najavio 1.000 KM uz novembarske plate

1 d

1
Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато

Hronika

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

1 d

0

Više iz rubrike

Пуни разумијевања за друге: Хороскопски знакови који имају највише саосјећања

Zanimljivosti

Puni razumijevanja za druge: Horoskopski znakovi koji imaju najviše saosjećanja

1 d

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Puni razumijevanja za druge: Horoskopski znakovi koji imaju najviše saosjećanja

1 d

0
Велики мјесечни хороскоп за децембар 2025: Шта звијезде доносе за крај године?

Zanimljivosti

Veliki mjesečni horoskop za decembar 2025: Šta zvijezde donose za kraj godine?

1 d

0
Рачун постао виралан: У БиХ сте за 2 КМ могли појести порцију ћевапа

Zanimljivosti

Račun postao viralan: U BiH ste za 2 KM mogli pojesti porciju ćevapa

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner