Logo
Large banner

Vrbasom ponovo zaplovio potopljeni dajak

Izvor:

SRNA

08.11.2025

09:58

Komentari:

0
Врбасом поново запловио потопљени дајак
Foto: Srna

Rijekom Vrbas ponovo je zaplovio dajak čamac pod imenom "Kastra", koji je ranije bio potopljen i prevrnut u blizini popularne plaže Abacija.

Čamac "Kastra" važio je za jedan od simbola grada Banjaluke, a brojni stanovnici su apelovali da se izvuče iz Vrbasa što je i učinjeno nakon Srnine objave.

Руска-војска-280925

Svijet

Ruska PVO oborila 79 ukrajinskih dronova

Dajak je vrsta čamca koji se decenijama koristi na rijeci Vrbas na području Banjaluke i velika je turistička atrakcija.

Novija istorija ovog vrbaskog čamca veže se za staru banjalučku porodicu Zamolo, italijanskog porijekla, pa ne čudi što dajak mnogi u šali i zbilji nazivaju gondolom.

Podijeli:

Tag:

dajak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руска војска

Svijet

Ruska PVO oborila 79 ukrajinskih dronova

3 h

0
Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

Republika Srpska

Kovačević: Šmit i Sarajevo srušili volju Srba i Srpske, opozicija ih podržala

3 h

0
Храна коју не би требало да једете када вас боли грло

Savjeti

Hrana koju ne bi trebalo da jedete kada vas boli grlo

3 h

0
Ови знакови Зодијака зарадиће велике паре

Zanimljivosti

Ovi znakovi Zodijaka zaradiće velike pare

3 h

0

Više iz rubrike

Велики дио Бањалуке остаје без струје

Banja Luka

Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

20 h

0
Најављена потпуна обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке

Banja Luka

Najavljena potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

20 h

0
Сијарту и Болију додијељени почасни докторати

Banja Luka

Sijartu i Boliju dodijeljeni počasni doktorati

23 h

0
Нинковић за АТВ: Редају се приоритети како градоначелнику одговара, а не онако како грађани желе

Banja Luka

Ninković za ATV: Redaju se prioriteti kako gradonačelniku odgovara, a ne onako kako građani žele

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

13

09

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

13

05

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

13

03

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

13

00

Drugi dan restrikcija avionskog saobraćaja širom Amerike

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner