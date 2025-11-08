Logo
Ruska PVO oborila 79 ukrajinskih dronova

Izvor:

SRNA

08.11.2025

09:56

Komentari:

0
Руска војска
Foto: Tanjug/AP

Ruska protivvazdušna odbrana uništila je tokom noći 79 ukrajinskih dronova iznad 10 regija, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Iz Ministarstva su naveli da je 36 dronova oboreno iznad Rostovske oblasti, 10 iznad Brjanske oblasti, devet iznad Kurske oblasti, osam iznad Volgogradske oblasti, po pet iznad Belgorodske oblasti i Krima.

Tri drona oborena su iznad Saratovske oblasti i po jedan iznad Voronješke, Smolenske i Orlovske oblasti.

Rusija

Ukrajina

Vojna operacija

