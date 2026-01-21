Potvrđena optužnica protiv muškarca koji je pio sa bratom pa ga pokušao ubiti

21.01.2026
Sudija Kantonalnog suda u Zenici potvrdio je optužnicu protiv Zeničanina koji je krajem oktobra nakon konzumiranja alkohola s bratom istog pokušao ubiti, kako stoji u optužnici Kantonalnog tužilaštva ZDK.
U optužnici se navodi da je A. N. 22. oktobra u večernjim satima u Zenici pokušao usmrtiti člana porodice na način da je u stanu u kojem živi u zajedničkom domaćinstvu s bratom A. Dž. gdje su tokom dana konzumirali alkohol, nakon određenog vremena, pozvao brata Dž. u njegovu sobu gdje se desio pokušaj ubistva.
"... kada je isti došao i stao naspram njega, bez ikakvog razloga i povoda, zamahnuo desnom rukom prema njemu držeći u ruci sredstvo prikladno za nanošenje tjelesnih povreda te u namjeri da istoga usmrti desnom rukom u kojoj je držao predmet podesan za nanošenje tjelesnih povreda Dž. udario u predjelu lijeve strane grudnog koša, iako je znao i bio svjestan da ubod zadaje u predjelu tijela gdje se nalaze vitalni organi i da na ovakav način može usmrtiti Dž., a što je i htio, kojom prilikom je nanio svom bratu Dž. teške tjelesne povrede u vidu ubodne rane u dijelu lijeve polovine grudnog koša s posljedicom nakupnine krvi i zraka u lijevom prsištu, a koja povreda u svom sveukupnom djelovanju na život i zdravlje predstavlja tešku tjelesnu povredu opasnu po život", navodi se u optužnici.
A. N. se tereti za pokušaj ubistva, a optužnica je u cijelosti potvrđena dana 16. januara od sudije za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Zenici.
Iz Kantonalnog tužilaštva ZDK naglašavaju na presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku FBiH u kojem je u stavu 1. definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivica.
