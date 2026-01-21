Svega tu može biti: Poznati meteorolog objavio prognozu do kraja januara

Početkom sljedeće sedmice zahlađenje, ali je upitna njegova snaga.

Procesi u februaru mogu biti jako zanimljivi, objavio je u prognozi meteorolog kojeg prati cijela regija Marko Čubrilo.

Zatim je dodao:

"Do četvrtka suvo i hladno uz umjeren, istočni vjetar. Jutarnji minimumi od -15 do -7, a u utorak lokalno i oko -20 stepeni Celzijusa. Tokom dana polako toplije i u srijedu bi se maksimu mogao kretati od -6 na istoku Srbije do oko +4 nad središnjim dijelovima regiona. Od četvrtka će ka nama sa Atlantika strujati osjetno topliji i vlažniji vazduh te će uz povećanje oblačnosti uglavnom u priobalnim dijelovima uz Jadran biti uslova za kišu i snijeg preko 900 metara nadmorske visine. Jutarnji mraz će znatno oslabiti, ponegdje i izostati dok će se dnevni maksimumi kretati od -3 na istoku Srbije do +8 nad ostalim dijelom regiona".

Što se tiče dugoročnije prognoze, poznati meteorolog amater Dino Dundić za sam kraj januara predviđa i te kako turbulentno vrijeme.

"Doslovno svega tu može biti, vrijeme će biti upravo onakvo kakvo je i karakteristično za mjesec u koji ulazimo, prevrtljivo kao i februar – prevrtača. Sinoptika nad našim krajevima će se zakomplikovati oko datuma 26. januar 2026. Tada bi se ciklon sa Sredozemlja trebala sudariti točno nad nama s hladnom frontom koja bi došla iz Sibira. Svašta tu može biti tada”, naveo je Dino Dundić, uz napomenu da treba pratiti te modele.