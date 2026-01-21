Logo
Large banner

Svega tu može biti: Poznati meteorolog objavio prognozu do kraja januara

Izvor:

ATV

21.01.2026

11:19

Komentari:

0
Свега ту може бити: Познати метеоролог објавио прогнозу до краја јануара
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Do četvrtka suvo i hladno, zatim naoblačenje, ponegdje kiša i otopljenje. Snijeg samo preko 800 metara nadmorske visine.

Početkom sljedeće sedmice zahlađenje, ali je upitna njegova snaga.

Полиција Србија

Hronika

Posvađali se na slavi, pa jedan potegao pištolj: Mladić (26) zadobio povrede

Procesi u februaru mogu biti jako zanimljivi, objavio je u prognozi meteorolog kojeg prati cijela regija Marko Čubrilo.

Zatim je dodao:

"Do četvrtka suvo i hladno uz umjeren, istočni vjetar. Jutarnji minimumi od -15 do -7, a u utorak lokalno i oko -20 stepeni Celzijusa. Tokom dana polako toplije i u srijedu bi se maksimu mogao kretati od -6 na istoku Srbije do oko +4 nad središnjim dijelovima regiona. Od četvrtka će ka nama sa Atlantika strujati osjetno topliji i vlažniji vazduh te će uz povećanje oblačnosti uglavnom u priobalnim dijelovima uz Jadran biti uslova za kišu i snijeg preko 900 metara nadmorske visine. Jutarnji mraz će znatno oslabiti, ponegdje i izostati dok će se dnevni maksimumi kretati od -3 na istoku Srbije do +8 nad ostalim dijelom regiona".

Horoskop

Zanimljivosti

Ovaj jedan znak horoskopa rođen da pati i bude vječno nesrećan

Što se tiče dugoročnije prognoze, poznati meteorolog amater Dino Dundić za sam kraj januara predviđa i te kako turbulentno vrijeme.

"Doslovno svega tu može biti, vrijeme će biti upravo onakvo kakvo je i karakteristično za mjesec u koji ulazimo, prevrtljivo kao i februar – prevrtača. Sinoptika nad našim krajevima će se zakomplikovati oko datuma 26. januar 2026. Tada bi se ciklon sa Sredozemlja trebala sudariti točno nad nama s hladnom frontom koja bi došla iz Sibira. Svašta tu može biti tada”, naveo je Dino Dundić, uz napomenu da treba pratiti te modele.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Двоје повријеђених у тешком судару

Hronika

Dvoje povrijeđenih u teškom sudaru

1 h

0
Потврђена оптужница против мушкарца који је пио са братом па га покушао убити

Hronika

Potvrđena optužnica protiv muškarca koji je pio sa bratom pa ga pokušao ubiti

1 h

0
Мото Фест Бањалука 2026: Два дана врхунског рокенрола на тврђави Кастел

Banja Luka

Moto Fest Banjaluka 2026: Dva dana vrhunskog rokenrola na tvrđavi Kastel

1 h

0
Хаос на улазу у Брчко: Сударило се пет возила

Hronika

Haos na ulazu u Brčko: Sudarilo se pet vozila

1 h

0

Više iz rubrike

Српска богатија за 18 беба

Društvo

Srpska bogatija za 18 beba

4 h

0
Поледица у вишим предјелима, у котлинама магла

Društvo

Poledica u višim predjelima, u kotlinama magla

5 h

0
Какве нас температуре очекују данас?

Društvo

Kakve nas temperature očekuju danas?

5 h

0
Хљеб

Društvo

Odlazak u pekaru postaje luksuz: Građane očekuju nova poskupljenja

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

44

Od danas na snazi nove cijene goriva

12

43

Tuga u domu Zvezde Granda, pevač van sebe od bola

12

40

Peulić: U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

12

33

Ovaj italijanski grad ima najveću stopu milionera u svijetu

12

28

Putin se sutra sastaje sa Vitkofom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner