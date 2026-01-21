Logo
Kakve nas temperature očekuju danas?

ATV

21.01.2026

Какве нас температуре очекују данас?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti hladno i pretežno suvo, uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 10 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti umjereno do pretežno oblačno i hladno, uz mraz. Tokom dana zadržavaće se promjenljivo oblačno i suvo vrijeme, sa slabim padavinama koje se očekuju samo na jugu: u nižim predjelima kiša, a u brdsko-planinskim predelima u Hercegovini slab snijeg.

U ostalim krajevima očekuje se suvo i hladno vrijeme, uz moguću maglu po kotlinama i uz riječne tokove, koja se ponegdje može zadržati tokom većeg dijela dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus osam do minus četiri, a maksimalna od minus tri do 10 stepeni Celzijusovih.

