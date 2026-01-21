Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Imaćete osjećaj da morate brzo reagovati, ali ćete najbolje proći ako prvo provjerite sve informacije. Zauzeti treba da spuste ton i sitnicama pokažu nježnost, dok slobodni ne treba da forsiraju dopisivanje, pustite da se druga strana sama otvori. Prijaće vam više sna i mirniji ritam.

Bik

Pametno birajte prioritete jer ćete imati dobar osjećaj šta vrijedi, a šta je gubljenje vremena. U vezi tražite konkretnu pažnju umjesto praznih priča, dok bi slobodni mogli upoznati nekog prijatnog preko prijatelja. Moguća je prolazna napetost.

Blizanci

Imaćete sjajne ideje i lako ćete povezivati ljude, ali pazite da ne rasipate energiju na više strana. U ljubavi recite šta želite bez suvišnog dokazivanja, a ako ste slobodni, privući će vas neko sa drugačijim pogledom na život. Napravite pauzu od ekrana zbog umora.

Rak

Oslonite se na intuiciju jer ćete tačno znati kome možete da vjerujete i kako da završite obaveze bez pritiska. Zauzetima će prijati mirno veče uz razgovor, dok slobodne čeka kontakt koji se razvija polako i nježno. Izbjegavajte tešku hranu.

Lav

Pokažite autoritet kroz rezultate, a ne kroz rasprave, kako biste izbjegli tenziju u timu. U vezi ne tražite pažnju na silu već predložite nešto opušteno, dok slobodne očekuje novo poznanstvo koje kreće od običnog komentara ili poruke. Moguća nervoza.

Djevica

Završićete više nego što ste planirali zahvaljujući odličnom fokusu, ali ne preuzimajte tuđe obaveze na sebe. Izbjegavajte zamjerke partneru zbog sitnica, a ako ste slobodni, ne otkrivajte se previše osobi koja vam piše. Najbolji lijek je više sna.

Vaga

Pruža vam se prilika za dogovor, ali budite jasni u vezi sa uslovima i ne potpisujte ništa na brzinu. Izbjegavajte teške teme sa partnerom, dok slobodni treba da pokažu otvorenije interesovanje ako dođe do susreta. Moguć je pad energije.

Škorpija

Dan je dobar za ozbiljne odluke i rad u tišini jer ćete imati snažan osjećaj kontrole. U ljubavi ne reagujte zbog povrijeđenosti, već direktno recite šta vam treba, a slobodni neka ne žure sa misterioznom osobom dok se ne pokaže na djelu. Smanjite stimulaciju uveče zbog nesanice.

Strijelac

Imaćete želju za promjenom plana, ali pazite da ne preskočite bitne korake u poslu. U vezi predložite šetnju ili izlazak umjesto ozbiljnih priča, dok bi slobodne moglo inspirisati novo dopisivanje. Višak energije izbacite kroz fizičku aktivnost.

Jarac

Postavite jasne granice i radite praktično, jer ćete jedino tako završiti sve što je važno. Ne djelujte hladno prema partneru jer jedna topla rečenica može potpuno promijeniti atmosferu u kući. Mogući su umor i ukočenost.

Vodolija

Očekuje vas odličan dan za dogovore, a moguća je i nova poslovna prilika koja vam otvara zanimljiv pravac. Dogovarajte se sa partnerom bez pritiska, dok slobodni mogu upoznati nekog ko će ih odmah mentalno zainteresovati. Moguća napetost.

Ribe

Intuicija će vas voditi na pravo mjesto, pa je trenutak idealan za kreativne ideje i nove razgovore. U vezi se posvetite jedno drugom uz uzajamnu nježnost, a slobodni treba da obrate pažnju na osobu koja pokazuje iskreno interesovanje. Potreban vam je odmor.