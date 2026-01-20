Logo
Zašto mačke nisu privržene kao psi?

20.01.2026

16:36

Зашто мачке нису привржене као пси?
Kućni ljubimci mačke i psi imaju potpuno različite obrasce ponašanja što često navodi vlasnike na pitanje zašto mačke nisu jednako privržene i mazne kao psi. Odgovor leži u njihovoj prirodi, istoriji i načinu na koji izražavaju emocije.

Psi su kroz hiljade godina uzgajani da sarađuju s ljudima, prate naredbe i traže bliskost, dok su mačke ostale znatno samostalnije. Njihovi preci bili su usamljeni lovci, zbog čega su zadržale potrebu za ličnim prostorom i kontrolom. To ne znači da mačke ne vole ljude, već da naklonost pokazuju suptilnije.

Dok pas otvoreno traži pažnju, mačka ljubav iskazuje trljanjem, predenjem ili jednostavnim boravkom u blizini vlasnika. Stručnjaci ističu da mačke same biraju trenutak za maženje i povlače se kada osjete nelagodu.

Upravo ta nezavisnost čini mačke posebnima.

mačka

životinje

zanimljivosti

