Izvor:
Faktor.ba
20.01.2026
16:41
Komentari:0
U ponedjeljak usred noći, žena iz Australija Rejčl Blur se promeškoljila u krevetu i otkrila da joj se nešto sklupčalo na prsima.
U polusnu je pružila ruku prema, kako je mislila, svom psu, ali je pomilovala nešto glatko i gmizavo.
Dok je pokrivač navlačila do vrata, njen partner je upalio noćnu lampu.
i potvrdio strahove para iz Brizbena.
- On mi je rekao: Oh, dušo. Ne miči se. Na tebi je piton od 2,5 metra - rekla je Blur za Bi-bi-si.
Njene prve riječi bile su psovke, a potom je zatražila "evakuaciju" psa.
- Mislila sam da ako moj dalmatinac shvati da je tamo zmija... biće pokolj - pojasnila je.
Počela je pažljivo da se izvlači.
- Samo sam pokušavala da se izvučem ispod pokrivača... Mislila sam da li se ovo stvarno dešava? Ovo je tako bizarno - ispričala je.
Vjeruje da se "tepih piton", vrsta koja nije otrovna, provukao kroz kapke na prozoru.
- Zgrabila sam ga, čak ni tada nije djelovao prestrašeno. Nekako se samo teturao u mojoj ruci - dodala je.
Ona nije bila mnogo uznemirena za razliku od njenog zapanjenog partnera.
Odrasla je sa zmijama.
- Mislim da ako si ti smiren, i one su mirne - kazala je.
Najnovije
Najčitanije
18
19
17
59
17
57
17
51
17
41
Trenutno na programu