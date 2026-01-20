U poned‌jeljak usred noći, žena iz Australija Rejčl Blur se promeškoljila u krevetu i otkrila da joj se nešto sklupčalo na prsima.

U polusnu je pružila ruku prema, kako je mislila, svom psu, ali je pomilovala nešto glatko i gmizavo.

Dok je pokrivač navlačila do vrata, njen partner je upalio noćnu lampu.

i potvrdio strahove para iz Brizbena.

- On mi je rekao: Oh, dušo. Ne miči se. Na tebi je piton od 2,5 metra - rekla je Blur za Bi-bi-si.

Njene prve riječi bile su psovke, a potom je zatražila "evakuaciju" psa.

- Mislila sam da ako moj dalmatinac shvati da je tamo zmija... biće pokolj - pojasnila je.

Počela je pažljivo da se izvlači.

- Samo sam pokušavala da se izvučem ispod pokrivača... Mislila sam da li se ovo stvarno dešava? Ovo je tako bizarno - ispričala je.

Vjeruje da se "tepih piton", vrsta koja nije otrovna, provukao kroz kapke na prozoru.

- Zgrabila sam ga, čak ni tada nije d‌jelovao prestrašeno. Nekako se samo teturao u mojoj ruci - dodala je.

Ona nije bila mnogo uznemirena za razliku od njenog zapanjenog partnera.

Odrasla je sa zmijama.

- Mislim da ako si ti smiren, i one su mirne - kazala je.