Logo
Large banner

Poledica u višim predjelima, u kotlinama magla

Izvor:

SRNA

21.01.2026

07:37

Komentari:

0
Поледица у вишим предјелима, у котлинама магла
Foto: Unsplash

Većina puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH je prohodna, a vozi se po pretežno suvim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Zbog niskih jutarnjih temperatura, u višim predjelima i preko planinskih prevoja mogući su nailasci na poledicu.

U kotlinama i duž riječnih tokova magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost, a vozačima se skreće pažnja i na učestale odrone na dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Na putevima na kojima se izvode radovi, saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija.

U toku su radovi na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka.

Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina-Nova Topola, privedeni su kraju i pušten je saobraćaj, uz neophodan oprez zbog završnih radova i radnika koji se kreću kraj puta.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje-Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo Brdo dva izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Полиција Италија

Svijet

Jezivi detalji ubistva: Žena izbodena 23 puta, noga joj amputirana lopatom

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Donja Ljubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Ljubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraća se na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje u FBiH saobraćaj je dozvoljen za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

Podijeli:

Tag:

stanje na putevima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил Италија

Svijet

Jezivi detalji ubistva: Žena izbodena 23 puta, noga joj amputirana lopatom

1 h

0
Убијену жену ставио у замрзивач и покрио храном: Откривени страшни детаљи

Hronika

Ubijenu ženu stavio u zamrzivač i pokrio hranom: Otkriveni strašni detalji

1 h

0
Ево шта се дешава са тијелом када попијемо расол

Zdravlje

Evo šta se dešava sa tijelom kada popijemo rasol

1 h

0
Какве нас температуре очекују данас?

Društvo

Kakve nas temperature očekuju danas?

1 h

0

Više iz rubrike

Какве нас температуре очекују данас?

Društvo

Kakve nas temperature očekuju danas?

1 h

0
Хљеб

Društvo

Odlazak u pekaru postaje luksuz: Građane očekuju nova poskupljenja

2 h

0
Славимо свете мученике Јулијана и Василису: Изговорите ову молитву да отјерате невоље

Društvo

Slavimo svete mučenike Julijana i Vasilisu: Izgovorite ovu molitvu da otjerate nevolje

2 h

0
Одликовање Путина и љубав према Чечави: Доктор Угљеша је понос Српске!

Društvo

Odlikovanje Putina i ljubav prema Čečavi: Doktor Uglješa je ponos Srpske!

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

11

Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

09

05

Kataklizma: Ulice pod vodom, zatvorene škole, stotine ljudi evakuisano

08

57

Tramp zaprijetio: Bićete zbrisani sa lica zemlje

08

48

Olga Danilović ispala sa Australijan opena

08

47

Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner