Besent: Tramp stiže u Davos vjerovatno sa tri sata zakašnjenja

Izvor:

Tanjug

21.01.2026

09:25

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp će vjerovatno stići na Svjetski ekonomski forum u Davosu sa oko tri sata zakašnjenja, rekao je danas američki ministar finansija Skot Besent.

- Vjerujem da će predsjednik Tramp zakasniti oko tri sata - rekao je Besent na konferenciji za novinare u Davosu, odgovarajući na pitanje novinara o kašnjenju aviona Air Force One.

Tramp bi trebalo da se kasnije tokom dana obrati svjetskim liderima u Davosu.

Američki predsjednik, prema pisanju medija, vodi veći tim savjetnika i članova svoje administracije na Svjetski ekonomski forum u Davosu.

Bi-Bi-Si navodi da su u delegaciji SAD državni sekretar Marko Rubio, šef kabineta Suzi Vajls i njen zamenik Džejms Bler, kao i sekretarka za štampu Bijele kuće Kerolajn Livit.

Sa Trampom u Davos stiže, između ostalih, i politički savjetnik Stiven Miler i savjetnik za nacionalnu bezbjednost Robert Gabrijel, koji je nedavno proglašen za posljednjeg člana "osnivačkog izvršnog odbora" Trampovog Odbora za mir, navodi britanski javni servis.

Predsjednički avion SAD na putu za Davos u Švajcarskoj, u kome se nalazio Tramp, vratio se protekle noći u Merilend manje od sat vremena nakon polijetanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom", izjavila je portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.

