Logo
Large banner

Tri znaka koja nikad neće imati prazne džepove: Novac samo pristiže

Izvor:

Informer

10.02.2026

22:43

Komentari:

0
Три знака која никад неће имати празне џепове: Новац само пристиже
Foto: Unsplash

Neki ljudi kao da bez napora privlače novac i sreću. Astrologija otkriva tri znaka koja žive u izobilju i svijet okreću u svoju korist.

Postoje ljudi kojima sve nekako ide od ruke – prilike ih pronalaze same, novac dolazi lakše nego drugima, a i ljudi im vjeruju bez mnogo objašnjavanja.

Болница

Srbija

Smrt d‌jevojčice Eme potresla Čačak: Direktor bolnice se obratio građanima

Kao da imaju nevidljivi magnet za izobilje, jer određeni znaci Zodijaka jednostavno znaju kako da „igraju igru života“.

Rak – tiha moć privlačenja

Rakovi djeluju nenametljivo, ali njihova snaga leži u emocijama i intuiciji. Oni tačno znaju kada da ćute, kada da saslušaju i kada da pruže podršku. Upravo zbog toga ljudi im se rado obraćaju i vjeruju im, što im često otvara vrata dobrih poslovnih i finansijskih prilika. Njihovo izobilje ne dolazi kroz agresivnu ambiciju, već kroz odnose koje grade s pažnjom i toplinom.

Lav – rođeni centar pažnje

Lavovi jednostavno zrače samopouzdanjem. Gdje god da se pojave, primijećeni su, a ta energija često privlači i novac i uspjeh. Njihova harizma i vjera u sopstvene sposobnosti pomažu im da preuzmu vodeće uloge i ostvare ciljeve koje drugi ne bi ni pokušali. Kada Lav radi ono što ga zaista inspiriše, sreća mu postaje vjeran saveznik.

Елма Синановић

Scena

Muzičar otkrio da je izbacio Elmu Sinanović iz studija: "Pila mi je krv"

Strijelac – sreća u pokretu

Strijelčevi ne vole stagnaciju. Njihova radoznalost, spremnost na promjene i želja za istraživanjem često ih dovode do prilika koje drugima promaknu. Putovanja, novi projekti i hrabri koraci donose im finansijski napredak i osjećaj slobode. Kod Strijelca važi jedno pravilo – što je više kretanja, to je više šansi za uspjeh.

Rak, Lav i Strijelac imaju različite puteve do uspjeha, ali im je zajedničko jedno – vjeruju u sebe i ne plaše se da žive u skladu s onim što jesu. Možda je baš sada pravo vrijeme da i vi otkrijete kako da svoju astrološku snagu pretvorite u prednost u svakodnevnom životu.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Земљотрес погодио Сјеверну Македонију, затресло се и у Србији

Region

Zemljotres pogodio Sjevernu Makedoniju, zatreslo se i u Srbiji

1 h

0
Срамота без преседана у Бањалуци: Фекални отпад истоварају пред куће грађана

Banja Luka

Sramota bez presedana u Banjaluci: Fekalni otpad istovaraju pred kuće građana

1 h

2
Telefon

Zdravlje

Žena tužila društvene mreže zbog uticaja na mentalno zdravlje

1 h

0
Двије врсте вјежбања које вам могу вам помоћи ако имате проблем са спавањем

Savjeti

Dvije vrste vježbanja koje vam mogu vam pomoći ako imate problem sa spavanjem

1 h

0

Više iz rubrike

Никад не бисте погодили: Знате ли које боје су црне кутије у авиону?

Zanimljivosti

Nikad ne biste pogodili: Znate li koje boje su crne kutije u avionu?

2 h

0
Шта значи када вам ''звони'' у уху: Вјерује се да једна страна доноси добре, а друга лоше вијести

Zanimljivosti

Šta znači kada vam ''zvoni'' u uhu: Vjeruje se da jedna strana donosi dobre, a druga loše vijesti

3 h

0
Три знака која привлаче невоље

Zanimljivosti

Tri znaka koja privlače nevolje

5 h

0
Евро паре новац

Zanimljivosti

Stižu pare: Za 7 znakova počinje zlatni period

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Trag vodi na Balkan: Razbijena mreža povezana sa drogom vrijednom šest miliona evra

22

55

U Danskoj otvorena agencija koja organizuje putovanja u BiH

22

54

Koje doba dana je najbolje za seks?

22

48

Eksplozija cjevovoda: Najmanje troje mrtvih

22

46

Milica objavila prvu fotografiju sa sinom: Jedan detalj mnogi su odmah primjetili

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner