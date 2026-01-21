Mlada odbila poljubac mladoženje, jednu stvar mu nije mogla oprostiti

Na društvenim mrežama osvanuo je vidio snimak vjenčanja na kome je u trenutku kada je zaključen brak, suprug prvo poljubio kuma, pa tek onda ženu.

Ova scena ubrzo je izazvala brojne reakcije, a mnogi su osudili njegov postupak.

U trenutku kada je prvo pozdravio kuma, a tek potom pokušao da poljubi svoju suprugu, ona je mudro reagovala - odbila je njegov poljubac i umjesto toga pružila zagrljaj kumu.

Naravno da je njihovo ponašanje sudeći po video snimku bilo šaljivog karaktera, što ne opravdava činjenicu da novopečeni muž nije pogrešio.

Nakon njegovog poteza uslijedila je prava lavina komentara. Mnogi su pohvalili mladinu sposobnost da prije svega poštuje sebe, dok nisu mogli da sakriju da je i njega obuzela trema.

"Kakva je gospođetina ispala"..."Au kako mu je upala kašika u med, svaka joj čast na reakciji, doskoči mu ga fino"..."Ajde pustite ih na miru, vidiš da se mučenik prepao ne zna gdje udara. Čak i simpatično"..."Moj je kum prvu bračnu noć sa mnom prespavao. Ujutru žena njegova kad se probudila dođe kod mene i kaže: "mlada daj jednu kafu", glasili su samo neki od komentara.

Kakav loš početak braka 😅 Ja bih poludela pic.twitter.com/lurilKGD34 — Milica Nisić (@Nisic2Nisic) January 19, 2026

