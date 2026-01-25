Hapšenje Hrvata zbog napada na navijače Zvezde kod Tuzle

25.01.2026
12:38
Komentari:1
Nakon sinoćnje tuče navijača Hajduka i Crvene Zvezde u Dubravama (Živinice) u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, u kojoj je učestvovalo desetine pripadnika obje navijačke grupe, pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona priveli su više pripadnika Torcide, a po nalogu Tužilaštva TK.
Privedeni su Josip Kustura, Ivan Beoković, Tomislav Kustura, Marino Kristijan Mikeli, Roko Kalašić, Ivan Vrsalović, Marko Jovanović, Vukasović Petar i Pero Vujčić, svi iz Splita. Također, Roko Kalašić iz Pule, Alen Barunčić iz Vinkovaca i Duje Penić iz Ploča, piše Istraga.ba.
Osim njih, privedeni su i Andrija Jokić iz Brčko Distrikta, Marko Primorec iz Mostara i Josip Sivrić iz Mostara. Većini će biti određen pritvor.
