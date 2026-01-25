Logo
Large banner

Detalji obračuna u Tuzli: Policajac među 23 povrijeđenih, zadržane 93 osobe

Izvor:

Avaz

25.01.2026

08:33

Komentari:

3
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије
Foto: Facebook

U tuči koja se desila sinoć u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla učestvovali su pripadnici navijačke grupe Delije i Torcida, najvatreniji navijači Crvene zvezde i Hajduka iz Splita.

"Dana 24.01.2026. Godine, PS Živinice, oko 21,55 sati, prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave, u toku tuče više lica. Na mjesto događaja je upućeno više patrola policije kao i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te i ekipe SHMP DZ Živinice i Tuzla. Navodi prijave su potvrđeni, a u tuči je zatečeno veći broj lica, za koje je utvrđeno da se radi o navijačima Crvene Zvezde iz Srbije i navijačima navijačke skupine Torcida iz Hrvatske", potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Povrijeđen policajac

Naglasila je da su u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a TK zadržane 93 osobe, navijači spomenutih grupa, a preduzetim radnjama je utvrđeno da nijedan učesnik u tučnjavi nije s područja Tuzlanskog kantona.

"Prema prvim informacijama, u tuči je povrijeđeno 23 lica, od kojih i jedan policijski službenik. O događaju je upoznato Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona te je u toku uviđaj, a sve dalje mjere i radnje preduzimati će se prema uputama dežurnog tužioca", navela je Sprečić.

Отац Предраг Поповић

Društvo

Otac Predrag Popović se molio ovom svecu za 60.000 KM: Bog zna šta nam je potrebno

Podijeli:

Tagovi:

napad na navijače Zvezde

Tuzla

huligani

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Снијег поново стиже у Српску

Društvo

Snijeg ponovo stiže u Srpsku

12 h

0
Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године

Tenis

Nestvarna igra Ive Jović! Ide u četvrtfinale, ali je čeka najteža stvar

12 h

0
Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

Tenis

Alkaras krenuo smušeno, pa od‌jurio u četvrtfinale

12 h

0
напад на навијаче звезде тузла

Hronika

Haos u Tuzli: Sačekuša za navijače Crvene zvezde

12 h

0

Više iz rubrike

напад на навијаче звезде тузла

Hronika

Haos u Tuzli: Sačekuša za navijače Crvene zvezde

12 h

0
Нестале двије странкиње у Гацку, МУП трага за њима

Hronika

Gacko na nogama! Nestale dvije strankinje, policija krenula u potragu

23 h

0
Саобраћајна несрећа Живинице, осморо повријеђених повријеђено

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno

1 d

0
Заплијењено 100 килограма марихуане, ухапшен осумњичени!

Hronika

Zaplijenjeno 100 kilograma marihuane, uhapšen osumnjičeni!

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

28

"Ekonomist": Zapadne lidere čeka usamljena godina i samotan svijet

20

15

UŽIVO Srbija u finalu bez jednog od najboljih, počeo meč

20

07

Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

20

00

Prepoloviće carine? "Majka svih sporazuma" nadohvat ruke

19

45

Snijeg možda Jokića ostavi u trci za MVP? Odgođena utakmica

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner