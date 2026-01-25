Španac je slavio rezultatom 7:6 (6), 6:4, 7:5, nakon dva časa i 37 minuta igre.

Bio je ovo osmi međusobni meč dvojice igrača, šesta pobjeda Alkarasa, peta uzastopna.

Njegov naredni rival biće bolji iz duela Aleksander Bublik – Aleks de Minor.

Smušeno je Karlitos ušao u meč protiv Pola i momentalno je pretrpio brejk.

Trebalo mu je vremena da se presabere. Nije iskoristio dvije brejk lopte u četvrtom gemu, ali zato jeste u osmom.

Nije mu bilo lako u 10. gemu, spasao je brejk loptu, da bi se ubrzo ušlo u taj-brejk.

Na pola odlučujućeg gema, došlo je do prekida od 15 minuta, jer se jednom navijaču slošilo na tribini.

Pol je poveo 5:4, ali je tu praktično i stao. Alkaras je propustio prvu set loptu, ali je kod druge Amerikanac odservirao duplu grešku.

Karlos je bio znatno sigurniji u nastavku, a ključni brejk u drugom setu načinio je u trećem gemu.

Bez problema je priveo ovaj period kraju, ne dozvolivši rivalu da mu uzme više od dva poena u nekom servis gemu.

Mogao je Alkaras i u trećem gemu trećeg seta da slomi Amerikanca, ali se ovaj nekako provukao.

Nastavak ovog perioda bio je miran, serveri prilično ubjedljivi i sigurni, sve do 11. gema, kada je Alkaras iskoristio brejk šansu i dotukao Amerikanca.

