Izvor:
B92
25.01.2026
07:57
Komentari:0
Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaras pobijedio je Tomija Pola u osmini finala Australijan opena.
Španac je slavio rezultatom 7:6 (6), 6:4, 7:5, nakon dva časa i 37 minuta igre.
Bio je ovo osmi međusobni meč dvojice igrača, šesta pobjeda Alkarasa, peta uzastopna.
Njegov naredni rival biće bolji iz duela Aleksander Bublik – Aleks de Minor.
Hronika
Haos u Tuzli: Sačekuša za navijače Crvene zvezde
Smušeno je Karlitos ušao u meč protiv Pola i momentalno je pretrpio brejk.
Trebalo mu je vremena da se presabere. Nije iskoristio dvije brejk lopte u četvrtom gemu, ali zato jeste u osmom.
Nije mu bilo lako u 10. gemu, spasao je brejk loptu, da bi se ubrzo ušlo u taj-brejk.
Na pola odlučujućeg gema, došlo je do prekida od 15 minuta, jer se jednom navijaču slošilo na tribini.
Svijet
Princ se razvodi nakon 25 godina braka
Pol je poveo 5:4, ali je tu praktično i stao. Alkaras je propustio prvu set loptu, ali je kod druge Amerikanac odservirao duplu grešku.
Karlos je bio znatno sigurniji u nastavku, a ključni brejk u drugom setu načinio je u trećem gemu.
Bez problema je priveo ovaj period kraju, ne dozvolivši rivalu da mu uzme više od dva poena u nekom servis gemu.
Mogao je Alkaras i u trećem gemu trećeg seta da slomi Amerikanca, ali se ovaj nekako provukao.
Nastavak ovog perioda bio je miran, serveri prilično ubjedljivi i sigurni, sve do 11. gema, kada je Alkaras iskoristio brejk šansu i dotukao Amerikanca.
(b92)
Svijet
13 h0
Tenis
13 h1
Gradovi i opštine
13 h0
Zanimljivosti
14 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu