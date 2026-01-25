Logo
Ово су имена тешко повријеђених у Тузли: Сви су из Републике Српске

напад на навијаче звезде тузла
Фото: Facebook

Три лица су тешко повријеђена, док је једно задржано на УКЦ-у Тузле послије масовне туче навијача Хајдука и Црвене звезде у близини међународног аеродрома.

Према досадашњим информацијама из медија, у питању је хулиганска сачекуша за навијаче Црвене звезде који су се враћали са утакмице кошаркашког клуба.

Имена повријеђених у Тузли

Стефан Вукшић (2000) из Приједора задржан је на лијечењу на Клиници за анестезију и реанимацију.

напад на навијаче Звезде у Тузли

Хроника

Детаљу обрачуна у Тузли: Полицајац међу 23 повријеђених, задржане 93 особе

Тешке тјелесне повреде констатоване су у Клиници за ортопедију Николи Каламанду (1983.) из Теслића, Давиду Рикићу (2005.) из Петрова и Здравку Дујићу (2000.) из Приједора. Лакше тјелесне повреде задобили су Милош Аџић (2004.) из Бање Луке, Велимир Михајловић (1990.) из Бањалуке, Огњен Кецман (2003.) из Приједора, Огњен Филиповић (1996.) из Бање Луке, Марко Жарић (1996.) из Бијељине, Здравко Дујић (2000.) из Приједора, Глиша Манојловић (2005.) из Добоја, Никола Дринић (1992.) из Лакташа, Ђорђе Стевић (1999.) из Бање Луке, Дамајан Капетановић (2005.) из Бијељине, Марко Зарић (1996.) из Бијељине, Роко Калешић (2004.) из Пуле, Томислав Кустура (1986.) из Сплита, Јосип Савић (2006.) из Међугорја, Марко Приморац (1999.) из Читлука, Јосип Кустура (1987.) из Сплита, Петар Вукојевић (1981.) из Сплита, Кристијан Марионо (2002.) из Трогира, Дује Перић (1996.) из Плоча и Ален Баранчић (2004.) из Сплита, пише Истрага.ба.

Туча навијача у близини Међународног аеродрома Тузла

У тучи која се десила синоћ у близини Међународног аеродрома Тузла учествовали су припадници навијачке групе Делије и Торцида, најватренији навијачи Црвене звезде и Хајдука из Сплита.

Полиција Њемачка

Свијет

"Ујак из БиХ“ проглашен кривим: Узнемиравао 7 малољетних родица, све се дешавало у БиХ

"Дана 24.01.2026. Године, ПС Живинице, око 21,55 сати, пријављено је да је испред улаза у међународни аеродром Дубраве, у току туче више лица. На мјесто догађаја је упућено више патрола полиције као и тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку Управе полиције МУП ТК-а, те и екипе СХМП ДЗ Живинице и Тузла. Наводи пријаве су потврђени, а у тучи је затечено већи број лица, за које је утврђено да се ради о навијачима Црвене Звезде из Србије и навијачима навијачке скупине Торцида из Хрватске", потврдила је портпаролка Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић.

Повријеђен полицајац

Нагласила је да су у службеним просторијама Управе полиције МУП-а ТК задржане 93 особе, навијачи споменутих група, а предузетим радњама је утврђено да ниједан учесник у тучњави није с подручја Тузланског кантона.

"Према првим информацијама, у тучи је повријеђено 23 лица, од којих и један полицијски службеник. О догађају је упознато Кантонално тужилаштво Тузланског кантона те је у току увиђај, а све даље мјере и радње предузимати ће се према упутствима дежурног тужиоца", навела је Спречић.

