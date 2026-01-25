Ово су имена тешко повријеђених у Тузли: Сви су из Републике Српске

Извор:
Три лица су тешко повријеђена, док је једно задржано на УКЦ-у Тузле послије масовне туче навијача Хајдука и Црвене звезде у близини међународног аеродрома.
Према досадашњим информацијама из медија, у питању је хулиганска сачекуша за навијаче Црвене звезде који су се враћали са утакмице кошаркашког клуба.
Стефан Вукшић (2000) из Приједора задржан је на лијечењу на Клиници за анестезију и реанимацију.
Тешке тјелесне повреде констатоване су у Клиници за ортопедију Николи Каламанду (1983.) из Теслића, Давиду Рикићу (2005.) из Петрова и Здравку Дујићу (2000.) из Приједора. Лакше тјелесне повреде задобили су Милош Аџић (2004.) из Бање Луке, Велимир Михајловић (1990.) из Бањалуке, Огњен Кецман (2003.) из Приједора, Огњен Филиповић (1996.) из Бање Луке, Марко Жарић (1996.) из Бијељине, Здравко Дујић (2000.) из Приједора, Глиша Манојловић (2005.) из Добоја, Никола Дринић (1992.) из Лакташа, Ђорђе Стевић (1999.) из Бање Луке, Дамајан Капетановић (2005.) из Бијељине, Марко Зарић (1996.) из Бијељине, Роко Калешић (2004.) из Пуле, Томислав Кустура (1986.) из Сплита, Јосип Савић (2006.) из Међугорја, Марко Приморац (1999.) из Читлука, Јосип Кустура (1987.) из Сплита, Петар Вукојевић (1981.) из Сплита, Кристијан Марионо (2002.) из Трогира, Дује Перић (1996.) из Плоча и Ален Баранчић (2004.) из Сплита, пише Истрага.ба.
У тучи која се десила синоћ у близини Међународног аеродрома Тузла учествовали су припадници навијачке групе Делије и Торцида, најватренији навијачи Црвене звезде и Хајдука из Сплита.
"Дана 24.01.2026. Године, ПС Живинице, око 21,55 сати, пријављено је да је испред улаза у међународни аеродром Дубраве, у току туче више лица. На мјесто догађаја је упућено више патрола полиције као и тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку Управе полиције МУП ТК-а, те и екипе СХМП ДЗ Живинице и Тузла. Наводи пријаве су потврђени, а у тучи је затечено већи број лица, за које је утврђено да се ради о навијачима Црвене Звезде из Србије и навијачима навијачке скупине Торцида из Хрватске", потврдила је портпаролка Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић.
Нагласила је да су у службеним просторијама Управе полиције МУП-а ТК задржане 93 особе, навијачи споменутих група, а предузетим радњама је утврђено да ниједан учесник у тучњави није с подручја Тузланског кантона.
"Према првим информацијама, у тучи је повријеђено 23 лица, од којих и један полицијски службеник. О догађају је упознато Кантонално тужилаштво Тузланског кантона те је у току увиђај, а све даље мјере и радње предузимати ће се према упутствима дежурног тужиоца", навела је Спречић.
