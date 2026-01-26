Košarkaši Studenta poraženi od Sutjeske

Košarkaši Studenta izgubili su od Sutjeske u šestom kolu ABA 2 lige rezultatom 61:103.

Gosti iz Nikšića opravdali su ulogu favorita protiv mlade ekipe Borisa Jokanovića. Od početka utakmice uspostavili su kontrolu i veoma brzo stekli dvocifrenu prednost koju su uvećavali do samog kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Balša Živanović i Andrej Vulević sa po 16 poena, dok je najefikasniji u redovima Studenta bio Vasilije Stojić sa 12.

Sutjeska je sada na omjeru od pet pobjeda i jednog poraza, dok Student na svom kontu ima dva trijumfa i četiri izgubljena meča.

Naredni protivnik za tim Marka Simonovića je Borac, a meč u dvorani Borik na programu je u srijedu od 20 časova.

Student svoju narednu utakmicu u ABA 2 ligi igra četvrtog februara u gostima kod TFT Skoplja.