Logo
Large banner

Košarkaši Studenta poraženi od Sutjeske

Izvor:

ATV

26.01.2026

21:54

Komentari:

0
Кошаркаши Студента поражени од Сутјеске
Foto: ATV

Košarkaši Studenta izgubili su od Sutjeske u šestom kolu ABA 2 lige rezultatom 61:103.

Gosti iz Nikšića opravdali su ulogu favorita protiv mlade ekipe Borisa Jokanovića. Od početka utakmice uspostavili su kontrolu i veoma brzo stekli dvocifrenu prednost koju su uvećavali do samog kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Balša Živanović i Andrej Vulević sa po 16 poena, dok je najefikasniji u redovima Studenta bio Vasilije Stojić sa 12.

Sutjeska je sada na omjeru od pet pobjeda i jednog poraza, dok Student na svom kontu ima dva trijumfa i četiri izgubljena meča.

Naredni protivnik za tim Marka Simonovića je Borac, a meč u dvorani Borik na programu je u srijedu od 20 časova.

Student svoju narednu utakmicu u ABA 2 ligi igra četvrtog februara u gostima kod TFT Skoplja.

Podijeli:

Tag:

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

Košarka

Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

1 d

0
Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Košarka

Snijeg možda Jokića ostavi u trci za MVP? Odgođena utakmica

1 d

0
Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!

Košarka

Saša Vezenkov se potukao na utakmici, protivnik ga s leđa gurnuo u konstrukciju koša!

1 d

0
Снимак све растужио: Грег Попович се појавио у јавности први пут након можданог удара

Košarka

Snimak sve rastužio: Greg Popovič se pojavio u javnosti prvi put nakon moždanog udara

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

39

Misteriozni nestanak dječaka sa obale Bosne: Nada koja živi 40 godina

22

37

Netanjahu: Borba protiv antisemitizma je bitka za budućnost civilizacije

22

35

Španija bolja od Francuske

22

29

Berlin više neće slati "patriote" Ukrajini

22

27

Ledeni talas odnosi živote u Americi: Raste broj preminulih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner