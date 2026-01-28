Partizan bez šestorice košarkaša gostuje Armaniju

Aktuelni šampion Srbije i ABA lige sutra od 20.30 (Arena premijum 1) gostuje ekipi iz Milana u okviru 25. kola Evrolige. Crno-bijeli su put „grada mode“ krenuli u znatno oslabljenom sastavu.

Naime, zbog povreda već neko vrijeme van tima su Karlik Džons i Mario Nakić, dok će utakmicu propustiti i Dvejn Vošington i Šejk Milton. Kapiten Vanja Marinković je juče uspješno operisan poslije povrede Ahilove tetive i očekuje ga duža pauza, dok Aleksej Pokuševski i dalje ima probleme sa koljenom.

Ostali sportovi "Ovo je istina iza te fotografije": Glušac je pokazao Mandiću čim ga upoznao i dobio obećanje

– Povrijeđeni su Vanja Marinković, Dvejn Vošington i Aleksej Pokuševski, koji nije sanirao bol u koljenu. Takođe, Šejk Milton neće biti u sastavu – istakao je španski strateg.

U tim se, sa druge strane, vraća finski reprezentativac Mika Murenen, koji je prethodni meč protiv Igokee (90:84) u ABA ligi propustio zbog disciplinske odluke stručnog štaba, dok će Džabari Parker konačno dobiti priliku da popravi utisak.

(Sportinjo)