U koritu Miljacke pronađeno tijelo: Poznati novi detalji

Izvor:

Avaz

28.01.2026

17:49

pronadjeno tijelo u miljacki
Foto: Avaz

Identitet muškarca čije je tijelo pronađeno danas u koritu rijeke Miljacke je utvrđen.

- Uviđaj kojim je rukovodio tužilac Kantonalnog tužilaštva KS je završen. Utvrđen je identitet preminule osobe (1953) iz Sarajeva - potvrdila je to za “Avaz” Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Preliminarno, nije riječ o krivičnom djelu, dodala je.

Podsjetimo, smrt ovog muškarca je konstatovana danas u 14:40 sati, a tijelo je pronađeno na području opštine Novi Grad Sarajevo. Tijelo su uočili građani.

