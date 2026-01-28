U koritu Miljacke pronađeno tijelo: Poznati novi detalji

Identitet muškarca čije je tijelo pronađeno danas u koritu rijeke Miljacke je utvrđen.

- Uviđaj kojim je rukovodio tužilac Kantonalnog tužilaštva KS je završen. Utvrđen je identitet preminule osobe (1953) iz Sarajeva - potvrdila je to za “Avaz” Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Preliminarno, nije riječ o krivičnom djelu, dodala je.

Podsjetimo, smrt ovog muškarca je konstatovana danas u 14:40 sati, a tijelo je pronađeno na području opštine Novi Grad Sarajevo. Tijelo su uočili građani.