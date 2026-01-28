Logo
Large banner

Uznemirujući prizori u Sarajevu: U koritu Miljacke pronađeno tijelo

Izvor:

Avaz

28.01.2026

14:58

Komentari:

0
pronadjeno tijelo u miljacki
Foto: Avaz

Tijelo osobe pronađeno je danas u koritu rijeke Miljacke, na području opštine Novi Grad Sarajevo, saznaje portal „Avaza“.

"U 14,00 sati PU Novi Grad je obaviještena od strane građana da je u koritu rijeke Miljacke uočeno tijelo nepoznate osobe, na području Otoke", potvrdila je portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić za „Avaz“.

Policijski službenici su na terenu, kao i Vatrogasci i tim Hitne pomoći, dodala je.

Više informacija biće poznato tokom dana.

Podijeli:

Tagovi:

pronađeno tijelo

Miljacka

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

Zanimljivosti

Zašto je onlajn upoznavanje jedan od najboljih načina da pronađete partnera

53 min

0
Сутра почиње поновљено суђење Кецмановићима

Srbija

Sutra počinje ponovljeno suđenje Kecmanovićima

56 min

0
8 знакова да сте довољно добар родитељ

Savjeti

8 znakova da ste dovoljno dobar roditelj

1 h

0
Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.

Tenis

Siner o Đokoviću: "Nesrećan slučaj"

1 h

0

Više iz rubrike

Ужас: Син (18) претукао оца, па почео да га гађа керамичким плочицама

Hronika

Užas: Sin (18) pretukao oca, pa počeo da ga gađa keramičkim pločicama

1 h

0
Кокаин

Hronika

Uhapšen Šamčanin kod kojeg je pronađen kokain

2 h

0
Бизнисмени Игор и Стојко оштетили буџет за 4 милиона марака!?

Hronika

Biznismeni Igor i Stojko oštetili budžet za 4 miliona maraka!?

2 h

0
Детаљи ужаса у Сокоцу: Мужу пререзала врат, па пријавила да га је ”заклала”

Hronika

Detalji užasa u Sokocu: Mužu prerezala vrat, pa prijavila da ga je ”zaklala”

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

39

Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

15

34

Cvijanović: Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda

15

25

Kremlj: Evropa samu sebe osuđuje na "skupu" zavisnost

15

20

Evo šta je utvrdila inspekcija u slučaju preminule Milene: Imala CRP 350, umrla nakon tri dana

15

19

Zbog kokaina pritvoren šef bijeljinskog Zavoda za statistiku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner