Uznemirujući prizori u Sarajevu: U koritu Miljacke pronađeno tijelo

Tijelo osobe pronađeno je danas u koritu rijeke Miljacke, na području opštine Novi Grad Sarajevo, saznaje portal „Avaza“.

"U 14,00 sati PU Novi Grad je obaviještena od strane građana da je u koritu rijeke Miljacke uočeno tijelo nepoznate osobe, na području Otoke", potvrdila je portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić za „Avaz“.

Policijski službenici su na terenu, kao i Vatrogasci i tim Hitne pomoći, dodala je.

Više informacija biće poznato tokom dana.