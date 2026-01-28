Uznemirujući prizori u Sarajevu: U koritu Miljacke pronađeno tijelo

Izvor:
Avaz
28.01.2026
14:58

Tijelo osobe pronađeno je danas u koritu rijeke Miljacke, na području opštine Novi Grad Sarajevo, saznaje portal „Avaza“.
"U 14,00 sati PU Novi Grad je obaviještena od strane građana da je u koritu rijeke Miljacke uočeno tijelo nepoznate osobe, na području Otoke", potvrdila je portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić za „Avaz“.
Policijski službenici su na terenu, kao i Vatrogasci i tim Hitne pomoći, dodala je.
Više informacija biće poznato tokom dana.
