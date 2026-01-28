Zašto je onlajn upoznavanje jedan od najboljih načina da pronađete partnera

Ono što je nekada djelovalo nepoznato i nesigurno, stručnjaci za partnerske odnose sada prepoznaju kao efikasan i promišljen način da upoznate ljude s kojima ste kompatibilni.

Psiholozi koji se bave ljubavnim odnosima optimistični su prema digitalnom upoznavanju te znaju kako mu pristupiti na način da bude autentično, bezbjedno i smisleno.

Bihevioralna naučnica Logan Ury navodi da prava snaga online upoznavanja leži u tome što proširuje vaš krug ljudi, ali vam istovremeno pomaže da jasnije sagledate šta vam je istinski bitno kod partnera. Kada su osobe svjesne i namjerne, upoznavanje tada prestaje da bude igra slučaja i postaje pitanje izbora.

Takođe, stručnjaci navode da vas online upoznavanje povezuje sa ljudima koje u svakodnevnom životu vjerovatno nikada ne biste sreli. Uz to, slobodne osobe upoznavanju pristupaju promišljenije nego ranije. Više komuniciraju i razmišljaju.

Osim toga, stručnjaci ističu da više izbora donosi bolju kompatibilnost, jer tada upoznajete ljude van svog svakodnevnog kruga, što povećava šanse za umrežavanje.

Takođe, društvene mreže su prostor da budete svoji prije susreta uživo, a poruke vam omogućavaju da se razgovori razvijaju prirodno, bez pritiska da ostavite savršen utisak.