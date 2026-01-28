Logo
Cvijanović sa novim komandantom EUFOR-a: Stabilna bezbjednosna situacija

Жељка Цвијановић на састанку са Маурицијом Фрондом
Foto: Predsjedništvo BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa novim komandantom EUFOR-a general-majorom Mauricijom Frondom, u okviru njegove nastupne posjete.

Cvijanovićeva i Fronda razmijenili su mišljenja o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u BiH koja je ocijenjena stabilnom.

Трамп Доналд

Svijet

Tramp: Američka mornarica spremna za operaciju u Iranu sličnu onoj u Venecueli

Tokom sastanka, srpski član Predsjedništva BiH poželjela je sagovorniku dobrodošlicu i uspješnu misiju u BiH, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Željka Cvijanović

