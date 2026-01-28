Cvijanović sa novim komandantom EUFOR-a: Stabilna bezbjednosna situacija

Izvor:
28.01.2026
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa novim komandantom EUFOR-a general-majorom Mauricijom Frondom, u okviru njegove nastupne posjete.
Cvijanovićeva i Fronda razmijenili su mišljenja o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u BiH koja je ocijenjena stabilnom.
