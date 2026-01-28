Evo šta je utvrdila inspekcija u slučaju preminule Milene: Imala CRP 350, umrla nakon tri dana

Nakon žalbe koju je uputio otac Milene Kitanović (34) iz Prokuplja koja je preminula u UKC Niš, kako tvrdi otac zbog greške ljekara, inspekcija Ministarstva zdravlja utvrdila je da su ljekari u UKC Niš postupali po protokolu.

Takođe, inspekcijom je ustanovljeno je da je preminula djevojka primljena u nišku ustanovu u izuzetno teškom, životno ugroženom stanju sa razvijenim septičkim šokom i peritonitisom, što je značajno ograničilo terapijske mogućnosti, saznaje Telegraf.rs.

Zanimljivosti Tri znaka u kojima se rađaju žene koje uvijek pronađu razlog za osmijeh

Nakon ove odluke, biće sprovedena i vanredna provjera.

Kako saznaje pomenuti portal, nakon sprovedene vanredne unutrašnje provjere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika koji su učestvovali u pružanju zdravstvene zaštite pacijentkinji, pokojnoj Mileni Kitanović iz Prokuplja, u Zdravstvenom centru Prokuplje i Univerzitetskom Kliničkom centru Niš, zdravstveni inspektor će podnijeti zahtjev Ministarstvu zdravlja za sprovođenje vanredne spoljne provjere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika, nakon čega će zdravstveni inspektori preduzeti zakonom propisane mjere.

Podsjetimo, Milena Kitanović (34) iz Prokuplja preminula je u niškom Kliničkom centru 11. januara, samo tri dana nakon što se sa bolovima u stomaku javila ljekarima u Prokuplju. Njen otac Miodrag Kitanović tvrdi da je njegova kćerka u petak 9. januara nakon prvog pregleda puštena kući, ali da se ubrzo sve iskomplikovalo. Ministarstvo zdravlja je odmah poslalo inspekciju, a bolnica sprovodi sve interne procedure.

Svijet Tramp: Američka mornarica spremna za operaciju u Iranu sličnu onoj u Venecueli

Milena je pregledana, urađen joj je i rendgen, primila je i infuziju, ljekar je predložio pregled abdomena i ginekološki pregled, ali, kako otac objašnjava, nisu dobili nikakav uput da se to obavi na licu mjesta, otpustili su je uz savjet da pije terapiju koju je dobila i da prati stanje. Sljedećeg dana situacija je bila malo bolja, ali se stanje uveče naglo pogoršava.

- U subotu preko dana nije imala temperaturu niti je povraćala, imala je bolove koji su bili nešto slabiji nego ranije. Kasno uveče, oko pola dvanaest, bolovi su se pojačali i ponovo smo otišli u Hitnu, a oni su nas opet poslali u bolnicu. Ponovo je u smjeni bio isti ljekar, mi smo opet uradili rendgenski snimak i prebacili su je na odjeljenje hirurgije. Tu je i prenoćila. U nedjelju ujutru me je pozvala i rekla da je pripremaju za operaciju. Odmah sam došao i zamolio da je prebace za UKC Niš i tamo izvrše operaciju. Doktorka je organizovala transport i medicinsku pratnju. Operisali su je u Nišu, ali već je bilo kasno - ispričao je otac za Telegraf.rs.