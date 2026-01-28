Logo
Large banner

Evo šta je utvrdila inspekcija u slučaju preminule Milene: Imala CRP 350, umrla nakon tri dana

Izvor:

Telegraf

28.01.2026

15:20

Komentari:

0
bolest, zaraza, bolnica
Foto: Unsplash

Nakon žalbe koju je uputio otac Milene Kitanović (34) iz Prokuplja koja je preminula u UKC Niš, kako tvrdi otac zbog greške ljekara, inspekcija Ministarstva zdravlja utvrdila je da su ljekari u UKC Niš postupali po protokolu.

Takođe, inspekcijom je ustanovljeno je da je preminula djevojka primljena u nišku ustanovu u izuzetno teškom, životno ugroženom stanju sa razvijenim septičkim šokom i peritonitisom, što je značajno ograničilo terapijske mogućnosti, saznaje Telegraf.rs.

sreca radost ljubav

Zanimljivosti

Tri znaka u kojima se rađaju žene koje uvijek pronađu razlog za osmijeh

Nakon ove odluke, biće sprovedena i vanredna provjera.

Kako saznaje pomenuti portal, nakon sprovedene vanredne unutrašnje provjere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika koji su učestvovali u pružanju zdravstvene zaštite pacijentkinji, pokojnoj Mileni Kitanović iz Prokuplja, u Zdravstvenom centru Prokuplje i Univerzitetskom Kliničkom centru Niš, zdravstveni inspektor će podnijeti zahtjev Ministarstvu zdravlja za sprovođenje vanredne spoljne provjere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika, nakon čega će zdravstveni inspektori preduzeti zakonom propisane mjere.

Podsjetimo, Milena Kitanović (34) iz Prokuplja preminula je u niškom Kliničkom centru 11. januara, samo tri dana nakon što se sa bolovima u stomaku javila ljekarima u Prokuplju. Njen otac Miodrag Kitanović tvrdi da je njegova kćerka u petak 9. januara nakon prvog pregleda puštena kući, ali da se ubrzo sve iskomplikovalo. Ministarstvo zdravlja je odmah poslalo inspekciju, a bolnica sprovodi sve interne procedure.

Трамп Доналд

Svijet

Tramp: Američka mornarica spremna za operaciju u Iranu sličnu onoj u Venecueli

Milena je pregledana, urađen joj je i rendgen, primila je i infuziju, ljekar je predložio pregled abdomena i ginekološki pregled, ali, kako otac objašnjava, nisu dobili nikakav uput da se to obavi na licu mjesta, otpustili su je uz savjet da pije terapiju koju je dobila i da prati stanje. Sljedećeg dana situacija je bila malo bolja, ali se stanje uveče naglo pogoršava.

- U subotu preko dana nije imala temperaturu niti je povraćala, imala je bolove koji su bili nešto slabiji nego ranije. Kasno uveče, oko pola dvanaest, bolovi su se pojačali i ponovo smo otišli u Hitnu, a oni su nas opet poslali u bolnicu. Ponovo je u smjeni bio isti ljekar, mi smo opet uradili rendgenski snimak i prebacili su je na odjeljenje hirurgije. Tu je i prenoćila. U nedjelju ujutru me je pozvala i rekla da je pripremaju za operaciju. Odmah sam došao i zamolio da je prebace za UKC Niš i tamo izvrše operaciju. Doktorka je organizovala transport i medicinsku pratnju. Operisali su je u Nišu, ali već je bilo kasno - ispričao je otac za Telegraf.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Milena Kitanović

Inspekcija

preminula djevojka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Три вјежбе због којих ћете до прољећа бити у топ форми

Zdravlje

Tri vježbe zbog kojih ćete do proljeća biti u top formi

44 min

0
Весна Медница и њен син осуђени на 10 година робије

Region

Vesna Mednica i njen sin osuđeni na 10 godina robije

47 min

0
pronadjeno tijelo u miljacki

Hronika

Uznemirujući prizori u Sarajevu: U koritu Miljacke pronađeno tijelo

47 min

0
Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

Zanimljivosti

Zašto je onlajn upoznavanje jedan od najboljih načina da pronađete partnera

54 min

0

Više iz rubrike

Сутра почиње поновљено суђење Кецмановићима

Srbija

Sutra počinje ponovljeno suđenje Kecmanovićima

57 min

0
Тадија Пантић

Srbija

Uhapšen ubica vođe navijača Partizana

5 h

0
Језиви детаљи пожара: Кров се срушио на непокретног човјека, погинуо Радомир (68)

Srbija

Jezivi detalji požara: Krov se srušio na nepokretnog čovjeka, poginuo Radomir (68)

7 h

0
Преминула Милица Мила Кнежевић

Srbija

Preminula Milica Mila Knežević

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

39

Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

15

34

Cvijanović: Neka živi prijateljstvo Republike Srpske i Izraela, kao i srpskog i jevrejskog naroda

15

25

Kremlj: Evropa samu sebe osuđuje na "skupu" zavisnost

15

20

Evo šta je utvrdila inspekcija u slučaju preminule Milene: Imala CRP 350, umrla nakon tri dana

15

19

Zbog kokaina pritvoren šef bijeljinskog Zavoda za statistiku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner