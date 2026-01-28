Tri vježbe zbog kojih ćete do proljeća biti u top formi

Izvor:
Magazin novosti
28.01.2026
15:01
Komentari:0
Ako želite da do proljeća budete u top formi, dovoljno je samo 5 minuta dnevno!
Ove tri jednostavne vježbe aktiviraju cijelo tijelo i pomažu u oblikovanju figure.
Hronika
Uznemirujući prizori u Sarajevu: U koritu Miljacke pronađeno tijelo
Jačaju noge i zadnjicu, ubrzavaju metabolizam. Radite 15 ponavljanja svakodnevno.
Ojačavaju ruke, grudi i jezgro tijela. Počnite sa 10 sklekova i lagano pojačavajte.
Za snažne trbušnjake i bolje držanje. Držite poziciju 30 sekundi.
Zanimljivosti
Zašto je onlajn upoznavanje jedan od najboljih načina da pronađete partnera
Kombinujte ove vježbe svakog dana i rezultati će biti vidljivi brže nego što mislite!
Najnovije
Najčitanije
15
39
15
34
15
25
15
20
15
19
Trenutno na programu