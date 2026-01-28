Logo
Tri vježbe zbog kojih ćete do proljeća biti u top formi

Три вјежбе због којих ћете до прољећа бити у топ форми
Foto: Miriam Alonso/Pexels

Ako želite da do proljeća budete u top formi, dovoljno je samo 5 minuta dnevno!

Ove tri jednostavne vježbe aktiviraju cijelo tijelo i pomažu u oblikovanju figure.

Čučnjevi

Jačaju noge i zadnjicu, ubrzavaju metabolizam. Radite 15 ponavljanja svakodnevno.

Sklekovi

Ojačavaju ruke, grudi i jezgro tijela. Počnite sa 10 sklekova i lagano pojačavajte.

Plank

Za snažne trbušnjake i bolje držanje. Držite poziciju 30 sekundi.

Kombinujte ove vježbe svakog dana i rezultati će biti vidljivi brže nego što mislite!

