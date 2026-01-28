Logo
Sutra počinje ponovljeno suđenje Kecmanovićima

Izvor:

Telegraf

28.01.2026

14:48

Сутра почиње поновљено суђење Кецмановићима

U Višem sudu u Beogradu u četvrtak, 29. januara bi trebalo da počne ponovljeno suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka K.K. koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro dece, čuvara škole i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Na početku suđenja bi optuženi trebalo da se izjasne o krivici.

Očekuje se da Miljana Kecmanović dođe sa slobode, dok će njenog supruga dovesti iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja 3. maja 2023. godine.

Prvi prvostepeni postupak je bio zatvoren za javnost, ali su mediji prenijeli da su Kecmanovići negirali krivicu.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je za Tan‌jug u decembru kada je bio zakazan početak suđenja rekao da od ponovljenog postupka očekuje da će biti maksimalno efikasan i da će biti sproveden bez odugovlačenja.

"Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje da će Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu i da će okrivljene, u skladu sa prikupljenim dokazima i stepenom njihove krivice, osuditi na maksimalne zatvorske kazne, kao što to tužilaštvo predlaže od samog početka postupka i na čemu će insistirati do kraja", rekao je tada Stefanović.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

Pored krivičnog postupka protiv Kecmanovića se vodilo i pet parničnih postupaka po tužbama članova porodice ubijenih i ranjenih, a koji su svi prvostepeno okončani.

Dječak K. K, koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je 3. maja u školi iz dva očeva pištolja koja je uzeo 1. maja 2023. godine.

On ih je tog dana stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro djece i nastavnicu istorije.

Tag:

Kosta Kecmanović

