Kulen iz Banata stigao do Madagaskara: Smijali se Ivanu, a sad osvaja svijet

Ivan Relotić od svoje 34 godine života više od decenije je proveo za volanom kamiona, prešao više od 1.6 miliona kilometara i obišao brojne zemlje - od Rusije i Turske, do Gruzije i Azerbejdžana.

Nakon godina provedenih na putu, ipak, odlučio je da taj nomadski život promijeni i razvije gazdinstvo u Banatu, u rodnom selu Podlokanj, u opštini Novi Kneževac, koje broji oko 700 stanovnika. Prema njegovim rečima, pokušao je sebe da pronađe u kako opisuje, nametnutom svijetu, ali je brzo uvidio da je centar svijeta njegov Podlokanj.

"Nije poenta zarađivati i juriti za basnoslovnim sumama novca, koje, u suštini, ni ne možeš najuriti. Želio sam tišinu i zdrav život. Počeo sam se baviti poljoprivredom i stočarstvom, jer je za mene, između ostalog, bitno da jedem domaća jaja, da berem neprskano voće i povrće, da pojedem parče domaće slanine. Razvio sam proizvodnju kulena visokog kvaliteta, što su ljudi prepoznali, pa posao ide sasvim dobro i pristojno se može živjeti" ističe Relotić uz napomenu da "ne trči za parama već za ciljem".

U početku okolina je bila skeptična. Smatrali su da neće uspjeti u svojoj namjeri, a bilo je čak i podsmijeha.

"Bio sam uporan, postepeno sam ulagao u gazdinstvo, a moj proizvod je stigao na sve kontinente. Mogu da se pohvalim da su priliku da osjete ukus banatskog kulena imali Australijanci, Madagaskarci, pa čak i Grenlanđani" kaže Rilotić.

Zatim je podvukao:

"Života na selu i te kako ima, ja sam živ primjer, samo treba biti strpljiv i uporan, jer ništa ne dolazi preko noći. Potrebno je da se radi marljivo kako bi se stvorilo okruženje u kom se čovjek osjeća komforno i samouvjereno. Posao na gazdinstvu zavisi od sezone i godišnjeg doba i nikad ne staje. Tokom proljeća priprema se bašta za novu sezonu i sadnju, tokom ljeta počinje tov svinja, u jesen akcenat je na ubiranju plodova i njihovo konzerviranje za zimu, a potom slijedi svinjokolj. Dakle, obaveza preko glave, ali, za razliku od ljudi u urbanim sredinama, nemam problem sa parkingom, sa zagađenim vazduhom, bučnim komšijama, saobraćajnim kolapsom i nervozom za volanom", zaključio je Relotić, a prenosi "24SSedam".