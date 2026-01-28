Jezivi detalji požara: Krov se srušio na nepokretnog čovjeka, poginuo Radomir (68)

Šezdesetosmogodišnji Radomir G. stradao je u stravičnom požaru koji je juče poslije podne izbio u porodičnoj kući u Ulici Đure Daničića, u naselju Umka, saznaje "Telegraf.rs".

Prema nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), tijelo nastradalog prebačeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Urušila se krovna konstrukcija

Požar je prijavljen juče u 16.16 časova, a vatrogasne ekipe su po dolasku zatekle objekat u plamenu koji je već zahvatio sprat i krovnu konstrukciju. Kolika je silina vatre bila, potvrđuje podatak da se tokom intervencije krov kuće potpuno urušio.

U gašenju požara i spasilačkoj akciji učestvovalo je 17 vatrogasaca iz tri jedinice - VSJ Obrenovac, VSJ Železnik i VSJ Savski venac.

Ekipe su na teren izašle sa pet vatrogasnih vozila, dok je ekipa Hitne pomoći na licu mjesta mogla samo da konstatuje smrtnu posljedicu.

Detaljna istraga

Nakon što je požar lokalizovan i izvršena pretraga zgarišta, pronađeno je tijelo nastradalog muškarca. Više javno tužilaštvo naložilo je istragu kako bi se utvrdili tačni uzroci izbijanja vatre, kao i okolnosti pod kojima je život izgubio Radomir G.

„Bio je nepokretan i sam“

Prema riječima komšija iz Ulice Đure Daničića, nastradali Radomir G. bio je slabije pokretan ili potpuno nepokretan, zbog čega vjerovatno nije uspio da napusti prostoriju kada je vatra buknula. Stanovnici ovog naselja navode da su pokušali da pomognu, ali da je plamen prebrzo zahvatio krovnu konstrukciju koja se potom srušila.

(Telegraf.rs)