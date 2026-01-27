Jedan predmet koji je pripadao Svetom Savi i danas se čuva u Srbiji

Sveti Sava je jedna od ključnih ličnosti srpske istorije, i ima ogroman značaj za srpsku kulturu, vjeru i državu. U njegovo vrijeme pri manastirima su otvarane škole i bolnice, trudeći se da među narodom širi vjeru, ali i pismenost i nauku. Manastiri u Srbiji nisu bili samo centri duhovnosti, već i centri kulture, književnosti i nauke. Zato se njegova ikona danas nalazi u svim srpskim školama, ikona prvog srpskog prosvetitelja i jednog od temelja na kojem počiva srpska država.

Republika Srpska Budimir i Dačić potpisali Memorandum o saradnji u oblasti zakonodavstva

Sveti Sava je dva puta išao na hodočašće u Svetu zemlju, a prvi put je to bilo 1229. godine. Kada stigao u Jerusalim, postao je prvi srpski princ i arhijerej koji se poklonio grobu Isusa Hrista. Posjetio je i jerusalimskog patrijarha Atanasija i boravio u njegovoj rezidenciji. Sa patrijarhom ili sam služio je liturgije u hramu Vaznesenja. Poslije dužeg boravka u Jerusalimu, krenuo je u posjetu ostalim svetim mjestima u Palestini, kao što su Vitlejem i Nazaret.

U manastiru Svetog Save Osvećenog na Zapadnoj Obali u Palestini, Sava je od monaha dobio na poklon žezlo i dvije ikone Presvete Bogorodice. Žezlo se danas čuva u riznici manastira Mileševai jedini je sačuvan lični predmet Svetog Save u Srbiji. Napravljeno je od pozlaćenog srebra, visine je 143 centimetara i optočeno je poludragim kamenjem, a u glavi žezla se nalazi gorski kristal.

Kada su 1594. godine mošti Svetog Save spaljene u Beogradu, monasi su uspjeli da sačuvaju štap i ruku svetitelja, prenoseći ih u manastir Svete Trojice u Pljevljima. Kasnije je štap vraćen u Mileševu, gdje se i danas nalazi.

Hronika Mladi političar iz Kalesije čuo da mu je umro rođak, pa poginuo na putu do njega

Istorijski muzej Srbije napravio je vjernu kopiju žezla (štapa) Svetog Save, koja je izložena u muzeju za sve posjetioce, kao i repliku njegovog ručnog krsta – stavroteke Svetog Save, koju je izradio filigranista Goran Ristović Pokimica po uzoru na original koji se čuva u Muzeju katoličke dijeceze Bordžija u Pijenci. Krst s natpisom „Sava prvi arhiepiskop i patrijarh srpski” čuva se u ovom muzeju kao dar pape Pija 2. Relikvija potiče iz riznice manastira Žiča, odakle ju je udovica Lazara Brankovića sklonila na dvor svog oca Tome Paleologa, despota Moreje, u strahu od osmanskog nadiranja.

Iz istih razloga, njen otac je 1461. godine relikviju prenio u Italiju, gdje se od tada čuva. Replika je urađena od pozlaćenog srebra i ukrašena slatkovodnim biserima, gorskim kristalom, ametistima i safirima.