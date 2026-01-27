Logo
Large banner

Jedan predmet koji je pripadao Svetom Savi i danas se čuva u Srbiji

Izvor:

Kurir

27.01.2026

17:05

Komentari:

0
Један предмет који је припадао Светом Сави и данас се чува у Србији
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Svetog Savu, prvog srpskog arhiepiskopa, velikog prosvetitelja i utemeljivača srpskog zakonodavstva.

Sveti Sava je jedna od ključnih ličnosti srpske istorije, i ima ogroman značaj za srpsku kulturu, vjeru i državu. U njegovo vrijeme pri manastirima su otvarane škole i bolnice, trudeći se da među narodom širi vjeru, ali i pismenost i nauku. Manastiri u Srbiji nisu bili samo centri duhovnosti, već i centri kulture, književnosti i nauke. Zato se njegova ikona danas nalazi u svim srpskim školama, ikona prvog srpskog prosvetitelja i jednog od temelja na kojem počiva srpska država.

Будимир-Дачић-27012026

Republika Srpska

Budimir i Dačić potpisali Memorandum o saradnji u oblasti zakonodavstva

Sveti Sava je dva puta išao na hodočašće u Svetu zemlju, a prvi put je to bilo 1229. godine. Kada stigao u Jerusalim, postao je prvi srpski princ i arhijerej koji se poklonio grobu Isusa Hrista. Posjetio je i jerusalimskog patrijarha Atanasija i boravio u njegovoj rezidenciji. Sa patrijarhom ili sam služio je liturgije u hramu Vaznesenja. Poslije dužeg boravka u Jerusalimu, krenuo je u posjetu ostalim svetim mjestima u Palestini, kao što su Vitlejem i Nazaret.

U manastiru Svetog Save Osvećenog na Zapadnoj Obali u Palestini, Sava je od monaha dobio na poklon žezlo i dvije ikone Presvete Bogorodice. Žezlo se danas čuva u riznici manastira Mileševai jedini je sačuvan lični predmet Svetog Save u Srbiji. Napravljeno je od pozlaćenog srebra, visine je 143 centimetara i optočeno je poludragim kamenjem, a u glavi žezla se nalazi gorski kristal.

Kada su 1594. godine mošti Svetog Save spaljene u Beogradu, monasi su uspjeli da sačuvaju štap i ruku svetitelja, prenoseći ih u manastir Svete Trojice u Pljevljima. Kasnije je štap vraćen u Mileševu, gdje se i danas nalazi.

Ален Мајданчић

Hronika

Mladi političar iz Kalesije čuo da mu je umro rođak, pa poginuo na putu do njega

Istorijski muzej Srbije napravio je vjernu kopiju žezla (štapa) Svetog Save, koja je izložena u muzeju za sve posjetioce, kao i repliku njegovog ručnog krsta – stavroteke Svetog Save, koju je izradio filigranista Goran Ristović Pokimica po uzoru na original koji se čuva u Muzeju katoličke dijeceze Bordžija u Pijenci. Krst s natpisom „Sava prvi arhiepiskop i patrijarh srpski” čuva se u ovom muzeju kao dar pape Pija 2. Relikvija potiče iz riznice manastira Žiča, odakle ju je udovica Lazara Brankovića sklonila na dvor svog oca Tome Paleologa, despota Moreje, u strahu od osmanskog nadiranja.

Iz istih razloga, njen otac je 1461. godine relikviju prenio u Italiju, gdje se od tada čuva. Replika je urađena od pozlaćenog srebra i ukrašena slatkovodnim biserima, gorskim kristalom, ametistima i safirima.

Podijeli:

Tagovi:

Sveti Sava

pravoslavlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бањалука има прваке Републике Српске у џуду

Ostali sportovi

Banjaluka ima prvake Republike Srpske u džudu

1 h

0
Можете остати без новца: Полиција упозорила све грађане

Društvo

Možete ostati bez novca: Policija upozorila sve građane

1 h

0
Новогодишња јелка украси

Savjeti

Ako do sada niste raskitili jelku, danas to obavezno učinite: Evo zašto je to bitno

1 h

0
Минић разговарао са представницима мљекара

Republika Srpska

Minić razgovarao sa predstavnicima mljekara: Zadovoljni postignutim dogovorom

1 h

0

Više iz rubrike

На пумпама прве количине евродизела из панчевачке Рафинерије

Srbija

Na pumpama prve količine evrodizela iz pančevačke Rafinerije

2 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Srbija

Jak zemljotres pogodio Srbiju

5 h

0
policija Srbija

Srbija

Državljanin BiH uhvaćen u divljačkoj vožnji u Srbiji, vozio 206 na sat

22 h

0
камиони из србије блокирали границе

Srbija

Od ponoći blokada teretnih prelaza i na ulazu u Srbiju

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

05

Drama na putu: Stijena se obrušila na automobil, povrijeđena žena

17

57

Mina Kostić slomljena od bola: Objavila srceparajuće riječi

17

51

Bogdanoviću šest miliona godišnje za povratak u Partizan

17

49

Prilika za posao: Poljaci otvaraju tvornicu u Srpskoj

17

47

Njemačkoj hitno potrebni strani radnici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner