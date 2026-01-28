Siner o Đokoviću: "Nesrećan slučaj"

Janik Siner je na konferenciji za medije govorio o svom rivalu u polufinalnom meču, Novaku Đokoviću.

Italijanski teniser Janik Siner pobijedio je Amerikanca Bena Šeltona sa 3-0 u setovima u srijedu ujutru.

Poslije nešto manje od dva i po sata igre u Melburnu bilo je 6:3, 6:4, 6:4 za drugog igrača planete koji je na ubjedljiv način riješio probleme sa nezgodnim protivnikom.

Janik Siner će u polufinalu igrati protiv Novaka Đokovića i poslije dužeg vremena ćemo u Top 4 Grend slema vidjeti prva četiri igrača svijeta jer su pored njih dvojice tu još Alkaras i Zverev koji se se susreću u drugom polufinalu.

Novak Đoković je gubio 2-0 u setovima kada mu je Lorenco Muzeti predao zbog povrede, a Sinera su pitali da li je gledao meč.

"Da, pratio sam. Prije meča sam spavao, imao sam neka svoja posla. Nesrećan slučaj za Lorenca. Svakako, teško je igrati protiv Novaka, pogotovo kada se igra u tri dobijena seta. I dalje je predugo. Nadam se da nije ništa ozbiljno sa Lorencom, loše je početi sezonu sa povredom. Biće teško na narednom meču, znamo se dobro, vidjećemo kako ćemo da se nosimo sa situacijom, nisam vidio previše do sada da bih imao uvid", rekao je Siner.

Tenis Siner bolji od Šeltona, sa Đokovićem za finale Australije

Sljedeće pitanje je bilo da se prisjeti svog duela sa Novakom iz 2024. godine sa baš Australijan opena.

"Kada napravite korak ka finalu Grend slema i kada pobijedite Novaka, to malo mijenja stvari. Ali, to morate da radite iznova i iznova. Teško je. To je jedan od najtežih ispita u ovom sportu. Rekao sam na terenu, sjajno je igrati protiv Novaka, ali ako igrate na mnogo, mnogo visokom nivou. Ovo je Grend slem, uvijek je teško protiv Novaka. Hajde da vidimo šta dolazi. Stvari su se malo promijenile, naravno, Lično, ostao sam isti. Idemo dan po dan i razmišljamo o protivniku koji je sljedeći. Sutra je slobodan dan. Pokušaću da ga dobro iskoristim", kaže Siner.

O Đokoviću je imao samo lijepe riječi:

"Znate nivo na kojem igra, da je najprofesionalniji atleta kojeg imamo u svlačionici. To i ja pokušavam da budem. Ima veliko iskustvo i vidite to na terenu. Zna kako da se nosi sa situacijom. Kao neko ko ima 24 godine, drago mi je da imam nekog takvog pred svojim očima i da se nadam da ću nešto naučiti. Čini mi se da svaki put kada igra mogu da naučim nešto od njega, od Karlosa, od svih tih velikih, velikih tenisera. To je pozitivno. Način na koji se kreće, igra, ako nisi profesionalan, ne možeš da igraš na tom nivou. On je inspiracije za sve nas mlade igrače", poručio je Italijan.

Novak Đoković i Janik Siner će u polufinalu Australijan opena igrati u petak u jutarnjim časovima, po našem vremenu.

(b92)