Синер бољи од Шелтона, са Ђоковићем за финале Аустралије

АТВ

28.01.2026

11:55

Jannik Sinner (Janik Siner) Ben Shelton (Ben Šelton) igraju četvrtfinale Australijan opena 2026 rezultat meča
Фото: Tanjug/AP/Aaron Favila

Јаник Синер у полуфиналу Аустралијан опена играће против Новака Ђоковића након што је савладао Бена Шелтона са 3:0 у сетовима (6:3, 6:4, 6:4)

Први сет пун брејк шанси

Синер је школски стигао до првог сета. Иако је његовом сервису повремено пријетио Шелтон, Синер је играо стрпљиво, а шансу је дочекао у четвртом гему када прави брејк и долази до предности од 3:1.

Пријетио је Синер и у наредном сервис гему Шелтона, али је пропустио чак три брејк лопте. На крају је задржао брејк разлике и први сет завршио са 6:3.

Лорензо Музети

Тенис

ШОК! Музети предао, Ђоковић у полуфиналу!

У првом сету било је чак осам брејк лопти, али је само једна искориштена.

Други сет: Синер искористио прву прилику

Одмјерено је кренуло и у другом сету, иако је Шелтон наставио са нападом на Синеров сервис. Полако је играо Италијан, а онда у трећем гему добио је први шансу за брејк и одмах је искористио и повео са 2:1.

australian open

Тенис

Огроман скандал на Аустралијан опену: Тренер био у вези са дјевојчицом

У одбрани брејка Шелтон је кренуо агресивно и стигао до три брејк понуде, али их је све пропустио. Синер је потврдио брејк и овај сет привео крају без претјераних проблема.

Трећи сет Синер у финишу до брејка

Трећи сет се играо нешто тврђе, без непотребног залијетања. Синер је пријетио на сервис Шелтона, али прилику је искористио тек у финишу када долази до предности од 5:4. Услиједио је рутински сервис Италијана за трећи сет и пласман у полуфинале.

Јаник Синер ће у петак играти против Новака Ђоковића полуфинале Аустралијан опена.

Јаник Синер

Синер Шелтон

Аустралијан опен 2026

Бен Шелтон

