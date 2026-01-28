Ђоковић "загрмио": Осјећам изостанак поштовања; Заборавили сте 15 година доминације?

Извор:
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић је послије пласмана у полуфинале Аустралијан опена изнио утиске на конференцији за медије.
Посебно емотивно реаговао је на питање о томе да ли сада "јури" нове тениске звијезде, Карлоса Алкараза и Јаника Синера.
"Могу рећи да осјећам изостанак поштовања, јер сте изоставили све између периода када сам јурио Роџера и Рафу и овог сада. Заборавили сте 15 година доминације. Не осјећам да неког јурим. Рафа и Роџер су моји највећи ривали и то је природно. Сада имамо две нове супер звијезде и ја навијам за то, јер сам и сам некада био тај трећи. Али ја стварам своју историју", поручио је Новак.
"Моје намјере су јасне – борба за трофеје, посебно на Слемовима. Због тога се и даље такмичим. Да ли су Алкараз и Синер тренутно бољи од мене? Јесу. Њихов ниво је огроман. Али да ли то значи да ћу изаћи са белом заставом? Не. Урадићу све да их изазовем."
Ђоковић се осврнуо и на ситуацију са Коко Гоф, која је послије меча била снимљена у емотивном тренутку.
"Видио сам шта се десило и потпуно сам уз њу. Знам како је сломити рекет, урадио сам то више пута. Знам колико фрустрација може да буде јака. Проблем је што данас не постоји мјесто гдје можете да испољите емоције, а да камера то не ухвати. Живимо у времену у којем је све садржај."
Додао је да је тешко замислити да ће се тај тренд промијенити.
"Чуди ме да немамо камере и тамо гдје се туширамо. Све се снима – разговори са тренером, ходници, излазак из аута. Некада тога није било оволико. Некада желите да будете само своји, али ово је нешто што тренутно можемо само да прихватимо."
Говорећи о распореду и повредама на почетку сезоне, Новак је рекао да ситуација има двије стране.
"Играчи су имали времена за одмор, али то је мач са две оштрице. Када се одморите, гурате себе још јаче у припремама. С друге стране, нисте играли званичне мечеве дуго и тијело другачије реагује. Тренинг и меч нису исто."
"У Аустралији нисам имао повреде у првој половини каријере, а касније скоро сваке године. Са годинама се осјећате свјеже и мотивисано, али тијело доживи шок јер желите више него што можда може да поднесе."
Ђоковић је био самокритичан када је говорио о сопственој игри.
"Не желим да умањим Мусетијеву игру и његове варијације, али нисам показао ни пола онога што имам. Морам да играм боље, то је сигурно. Добро се осјећам и када играм добро, увијек имам шансе. Ово је полуфинале Гренд слема, самопоуздање мора да постоји. Иначе, шта је поента такмичења? Драго ми је што сам поновио резултат из прошле године, али знам да сада може бити само теже."
Новак је открио и да има мањих проблема са стопалом.
"Имао сам жуљ који сам морао да третирам. То је тренутно највећа брига, немам већих проблема са тијелом. Највише смета при кретању и трчању."
Прокоментарисао је и повреду Лоренца Мусетија.
"Примијетио сам проблем у трећем гему трећег сета. Већ се жалио раније, а временом је постајало горе. Ово је индивидуални спорт – нико не може да вас замјени. Када тијело не издржи, то је ужасно, поготово када играте добро. Знам тај осјећај, прошао сам кроз то више пута."
"Против Бена Шелтона сам играо једном, у полуфиналу УС Опена. Био би то добар меч. Што се тиче Синера, изгубио сам од њега четири или пет пута заредом. Он и Алкараз су тренутно најбољи на свијету. Надам се да ћу показати своју најбољу игру да бих уопште имао шансу", рекао је Ђоковић.
Подсјећамо, српски тенисер прошао је у полуфинале Аустралијан опена након што је Италијан Лоренцо Музети предао меч у тренуцима док је водио са 2:0 у сетовима.
