Đoković "zagrmio": Osjećam izostanak poštovanja; Zaboravili ste 15 godina dominacije?

Posebno emotivno reagovao je na pitanje o tome da li sada "juri" nove teniske zvijezde, Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

"Mogu reći da osjećam izostanak poštovanja, jer ste izostavili sve između perioda kada sam jurio Rodžera i Rafu i ovog sada. Zaboravili ste 15 godina dominacije. Ne osjećam da nekog jurim. Rafa i Rodžer su moji najveći rivali i to je prirodno. Sada imamo dve nove super zvijezde i ja navijam za to, jer sam i sam nekada bio taj treći. Ali ja stvaram svoju istoriju", poručio je Novak.

Grend slemovi i dalje glavni motiv

"Moje namjere su jasne – borba za trofeje, posebno na Slemovima. Zbog toga se i dalje takmičim. Da li su Alkaraz i Siner trenutno bolji od mene? Jesu. Njihov nivo je ogroman. Ali da li to znači da ću izaći sa belom zastavom? Ne. Uradiću sve da ih izazovem."

O kamerama, Koko Gof i lomljenju reketa

Đoković se osvrnuo i na situaciju sa Koko Gof, koja je poslije meča bila snimljena u emotivnom trenutku.

"Vidio sam šta se desilo i potpuno sam uz nju. Znam kako je slomiti reket, uradio sam to više puta. Znam koliko frustracija može da bude jaka. Problem je što danas ne postoji mjesto gdje možete da ispoljite emocije, a da kamera to ne uhvati. Živimo u vremenu u kojem je sve sadržaj."

Dodao je da je teško zamisliti da će se taj trend promijeniti.

"Čudi me da nemamo kamere i tamo gdje se tuširamo. Sve se snima – razgovori sa trenerom, hodnici, izlazak iz auta. Nekada toga nije bilo ovoliko. Nekada želite da budete samo svoji, ali ovo je nešto što trenutno možemo samo da prihvatimo."

Govoreći o rasporedu i povredama na početku sezone, Novak je rekao da situacija ima dvije strane.

"Igrači su imali vremena za odmor, ali to je mač sa dve oštrice. Kada se odmorite, gurate sebe još jače u pripremama. S druge strane, niste igrali zvanične mečeve dugo i tijelo drugačije reaguje. Trening i meč nisu isto."

Situacija mijenja sa godinama

"U Australiji nisam imao povrede u prvoj polovini karijere, a kasnije skoro svake godine. Sa godinama se osjećate svježe i motivisano, ali tijelo doživi šok jer želite više nego što možda može da podnese."

Đoković je bio samokritičan kada je govorio o sopstvenoj igri.

"Ne želim da umanjim Musetijevu igru i njegove varijacije, ali nisam pokazao ni pola onoga što imam. Moram da igram bolje, to je sigurno. Dobro se osjećam i kada igram dobro, uvijek imam šanse. Ovo je polufinale Grend slema, samopouzdanje mora da postoji. Inače, šta je poenta takmičenja? Drago mi je što sam ponovio rezultat iz prošle godine, ali znam da sada može biti samo teže."

Novak je otkrio i da ima manjih problema sa stopalom.

"Imao sam žulj koji sam morao da tretiram. To je trenutno najveća briga, nemam većih problema sa tijelom. Najviše smeta pri kretanju i trčanju."

Prokomentarisao je i povredu Lorenca Musetija.

"Primijetio sam problem u trećem gemu trećeg seta. Već se žalio ranije, a vremenom je postajalo gore. Ovo je individualni sport – niko ne može da vas zamjeni. Kada tijelo ne izdrži, to je užasno, pogotovo kada igrate dobro. Znam taj osjećaj, prošao sam kroz to više puta."

Siner ili Šelton?

"Protiv Bena Šeltona sam igrao jednom, u polufinalu US Opena. Bio bi to dobar meč. Što se tiče Sinera, izgubio sam od njega četiri ili pet puta zaredom. On i Alkaraz su trenutno najbolji na svijetu. Nadam se da ću pokazati svoju najbolju igru da bih uopšte imao šansu", rekao je Đoković.

Podsjećamo, srpski teniser prošao je u polufinale Australijan opena nakon što je Italijan Lorenco Muzeti predao meč u trenucima dok je vodio sa 2:0 u setovima.