Poklonio poen koji niko nije vidio: Novak Đoković prišao sudiji i pokazao kakav je gospodin

Novak Đoković, srpski teniser i jedan od najvećih u istoriji tenisa, nikada nije dobio nagradu za fer-plej, što predstavlja veliku sramotu „bijelog sporta“. Đoković je još jednom pokazao sportski duh i džentlmensko ponašanje kada je u meču protiv Lorenca Muzetija sam priznao poen, iako to niko drugi na stadionu nije vidio.

Bilo je to u odlučujućem gemu drugog seta, kada je Đoković poveo 40:15 i imao je priliku da odservira za 5:4, međutim u tom je trenutku prišao sudiji Džejmsu Kjotavongu i rekao da je poen za Muzetija jer je dirao lopticu.

Cijeli stadion gledao je zbunjeno, čak su nam to otkrila i lica Kjotavonga i Muzetija, pa je tako došlo do izjednačenja 30:30, čak zatim i do gema za Italijana koji je tako poveo 2:0 u setovima.

Da je samo ćutao, Đoković bi osvojio gem i imao priliku čak da izjednači u setovima, ali želio je da bude fer prema protivniku što mnogi ne bi.

Štaviše, čak i na usporenom snimku nema neoborivih dokaza da je Đoković dirao lopticu svojim reketom prije nego što je izašla u aut, međutim svaki teniser zna i osjeti da li je dotakao lopticu.