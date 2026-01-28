Ko sve dobija više novca: Studentske stipendije rastu sa 200 na 300 KM

Povećanje iznosa studentskih stipendija u Republici Srpskoj predstavlja stratešku mjeru Vlade i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, s ciljem jačanja sistema visokog obrazovanja i podrške mladima, izjavio je resorni ministar Draga Mastilović.

Ministarstvo dodjeljuje 1.065 stipendija svake godine za studente koji studiraju u Republici Srpskoj, za šta se iz budžeta Resora za visoko obrazovanje do sada izdvajalo 2.130.000 KM. Stipendije se isplaćuju mjesečno, 10 mjeseci, koliko traje akademska godina. Mjesečni iznos stipendije je 200 KM, dakle 2.000 KM godišnje po studentu. Budžetom za 2026. godinu predviđeno je povećanje iznosa stipendija za akademsku 2026/27. godinu sa 200 na 300 KM, odnosno budžet za stipendije za ovu godinu je 3.195.000 KM.

Fond „"Dr Milan Jelić"

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, putem Fonda „"Dr Milan Jelić", svake godine raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za studente koji studiraju u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu te isplaćuju stipendije u devet mjesečnih rata.

Budžetom za akademsku 2026/27. godinu predviđeno je povećanje iznosa stipendija Fonda "Dr Milan Jelić". Budžet Fonda je sa 750.000 KM povećan na 1.125.000 KM.

Prvi ciklus

Tako će studentima prvog ciklusa studija koji studiraju na javnim na univerzitetima u Republici Srpskoj i BiH u akademskoj 2026/27. godini stipendije umjesto 400 KM biti povećane na 600 KM mjesečno, studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Pepublici Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori sa 500 KM biće povećane na 700 KM, dok će studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu umjesto 800 KM biti dodijeljeno 900 KM.

Drugi ciklus

Studentima drugog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu umjesto dosadašnjih 5.000 KM biće dodijeljeno 5.500 KM, a studentima trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu stipendije će sa 10.000 KM biti povećane na 12.000 KM godišnje.

Mastilović je podsjetio da je jedna od najznačajnijih mjera Vlade Republike Srpske u oblasti visokog obrazovanja besplatno školovanje za sve redovne studente prvog i drugog ciklusa studija, te besplatan smještaj u studentskim domovima i subvencionisana ishrana u studentskim menzama, što Republiku Srpsku čini jedinstvenom u regionu.