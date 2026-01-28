Logo
U Srpskoj rođena 21 beba

Izvor:

SRNA

28.01.2026

07:54

beba bebe porodilište
Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 13 djevojčica i osam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Bijeljini, po dvije u Prijedoru, Foči i Nevesinju, a po jedna u Gradišci i Zvorniku.

Трудница

Zanimljivosti

Ispovijest surogat majke: Svi misle da je predaja bebe najteža, ali nije

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i tri dječaka, u Bijeljini dva dječaka i dvije djevojčice, u Prijedoru dvije djevojčice, u Foči i Nevesinju po jedan dječak i po jedna djevojčica, u Gradišci djevojčica, a u Zvorniku dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu i Doboju, dok podaci za Trebinje nisu bili dostupni.

