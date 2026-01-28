U Srpskoj rođena 21 beba

Izvor:
SRNA
28.01.2026
07:54
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 13 djevojčica i osam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Devet beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Bijeljini, po dvije u Prijedoru, Foči i Nevesinju, a po jedna u Gradišci i Zvorniku.
Zanimljivosti
Ispovijest surogat majke: Svi misle da je predaja bebe najteža, ali nije
U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i tri dječaka, u Bijeljini dva dječaka i dvije djevojčice, u Prijedoru dvije djevojčice, u Foči i Nevesinju po jedan dječak i po jedna djevojčica, u Gradišci djevojčica, a u Zvorniku dječak.
Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu i Doboju, dok podaci za Trebinje nisu bili dostupni.
Zanimljivosti
3 d0
Svijet
4 d0
Scena
4 d0
Srbija
5 d0
Društvo
1 h0
Društvo
9 h0
Društvo
10 h0
Društvo
11 h0
Najnovije
Najčitanije
08
53
08
53
08
48
08
44
08
40
Trenutno na programu