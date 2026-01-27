Nastao ''rat'' zbog jagnjetine: Više nije najbolja u Jablanici

Fud bloger Pavle Branković, poznatiji kao Pakito, nedavno je posjetio Jablanicu kako bi probao poznatu jagnjetinu s ražnja.

Njegova posjeta i osvrt na pečenje u tamošnjem restoranu izazvali su raspravu na društvenim mrežama, gdje su brojni pratioci izrazili sumnju u opšti kvalitet kvalitetu jagnjetine u tom gradu, piše "Indeks".

U svojoj objavi, Pakito je pohvalio restoran Sedmica, posebno istaknuvši krompir i kajmak, uz napomenu da je teško pogriješiti s izborom restorana u Jablanici. No, mnogi njegovi pratioci nisu se složili s tom ocjenom.

Jablanica izgubila reputaciju

“Jablanica je već odavno izgubila svoju reputaciju. Sve je podređeno zaradi, porcije su manje, a kvalitet varira iz dana u dan. Nema sumnje da će poznatom blogeru poslužiti vrhunsku jagnjetinu, ali to nije realna slika”, komentarisao je jedan korisnik, dodavši kako se, prema njegovom mišljenju, bolja jagnjetina može pojesti u Čitluku, koji je nazvao “hramom janjetine u Hercegovini”.

Drugi su se složili da je opšti nivo usluge i hrane u Jablanici pao.

“Meso je uglavnom svježe, ali zbog gužvi, neljubaznog osoblja i neurednih sanitarija, cjelokupni utisak je slab. Jagnjetina je precijenjena", stoji u jednom od komentara.

“Ne znam što bih rekao za Jablanicu. Jednom odem i meso vrhunsko, drugi put ne valja. Mislim da imaju problema sa kontinuitetom kada je kvalitet u pitanju. Isto tako, jednom mi stave lijepo u tanjir mesa i malo kostiju, drugi put sve same kosti. Ostanem gladan, a dobro platim”, napisao je treći.

Oglasili su se i Dalmatinci.

“Bio, probao. Neću reći da ne valja, al’ daleko je to od naše dalmatinske janjetine", napisao je pratilac.

Cijene i porijeklo mesa

Neki su komentatori tvrdili da se u jablaničkim restoranima poslužuje jagnjetina iz uvoza, navodeći zemlje poput Argentine, Novog Zelanda, Australije i Mađarske.

Uz to, mnogi su upozorili na visoke cijene.

Tokom prošlog ljeta, porcija jagnjetine od 300 grama koštala je oko 25 konvertibilnih maraka (oko 12,80 evra), pa je prosječnoj porodici za obrok s prilogom, salatom i pićem bilo potrebno izdvojiti najmanje 100 KM.