Senzacija u Melburnu! Srpkinja ide ka tituli na Australijan openu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u polufinale Australijan opena prvi put u karijeri.

Krunićeva je u paru sa Anom Danilinom savladala prve nosioce turnira, Sinijakovu i Taunzend, sa 2-1 u setovima – 6:2, 3:6, 6:0.

Aleksandra je bila najbolji akter meča, što su i komentatori poslije meča zaključili sa – "Krunić je bila zvijezda ove predstave".

Srpkinja i Kazahstanka su dominirale u prvih set i po, došle do brejka u drugom setu nakon razbijanja u prvom, ali su onda stale.

Češko-američka kombinacija osvojila je četiri gema u nizu, uz to dva brejka, i uvela meč u treći set.

Tada su mnogi očekivali da prve nositeljke turnira slome otpor rivalki i pokažu zašto su tu gdje jesu, ali ne – Aleks i Ana su uspjele da osvoje treći set sa nulom!

To je prvo Australijan open polufinale za 32-godišnju Krunićevu i najveći uspjeh od finala Rolan Garosa prošle godine, baš u paru sa Danilinom.

Rivalke u polufinalu biće im bolje iz duela Hsijeh/Ostapenko - Dabrovski/Stefani.

Od srpskih predstavnika Novak Đoković igra protiv Lorenca Musetija u četvrtfilanu AO.