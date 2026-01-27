Ogroman skandal na Australijan openu: Trener bio u vezi sa djevojčicom

Australijan open je jedna od najaktuelnijih sportskih dešavanja u ovom mjesecu, a Melburn se neće pamtiti samo po sjajnim mečevima najboljih tenisera svijeta, već i po skandalu koji je otkriven usred prvog Gren slema sezone.

Riječ je o skandalu i dvije žalbe koje su primljene nakon povratka Rafaela Fonta de More, koji vodi Pejton Sterns, jednu od najboljih američkih teniserki, koja je ispala od Amande Anisimove.

Naime, iskusni stručnjak je radio tokom 90-tih godina prošlog vijeka, a sada se poslije duže pauze vratio svom poslu.

Novinari portala "Atletik" objavili su prvi informacije, a radi se o romansi španskog trenera sa igračicom Megan Šonesi, i to kada je imala 13 godina!

Rafael Fonta de Mora poriče to, odnosno da je bio u emotivnom odnosu prije njene 18. godine, ali sama činjenica da je Američka teniska asocijacija ukinula neke vrste privilegija njoj priikom stipendiranja zbog odnosa sa trenerom, govori da u toj priči oni znaju neke detalje.

Prijavu je podnijela bivša teniserka Pem Šrajver, koja sada radi kao televizijski ekspert i trener. Kako tvrdi, i sama je bila svjedok lošeg i neprimjernog ponašanja Španca prema Šonesijevoj.