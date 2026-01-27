Logo
Alkaraz pokazao svu snagu protiv De Minora

Izvor:

ATV

27.01.2026

12:43

Komentari:

0
Carlos Alcaraz Карлос Алкараз Аустралијан опен полуфинале резултат Аустралијан опен 2026 s kim igra
Foto: Tanjug/AP/Aaron Favila

Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Australijan opena 2026 nakon što je u četvrtfinalu savladao domaćeg tenisera Aleksa De Minora sa ubjedljivih 3:0 u setovima – 7:5, 6:2, 6:1.

Španac je tako nastavio siguran pohod ka tituli u Melburnu, potvrdivši status jednog od glavnih favorita turnira.

Prvi set: Žestok otpor De Minora

Prvi set donio je najviše neizvjesnosti. De Minor je pružio snažan otpor i držao priključak sve do samog finiša, ali je Alkaraz u ključnim trenucima napravio razliku i prelomio set u svoju korist rezultatom 7:5.

Set je trajao nešto više od sat vremena, što najbolje govori o žestini borbe.

Drugi set: Potpuna kontrola Alkaraza

U drugom setu viđena je dominacija Španca. Alkaraz pravi dva brejka, rutinski kontroliše ritam meča i za svega 45 minuta dolazi do seta – 6:2.

Treći set: Rutinska završnica

Treći set protekao je u potpunoj kontroli Alkaraza. De Minor je rano izgubio servis, a iako je imao pokušaj povratka već u narednom gemu, nije uspio da ozbiljnije zaprijeti.

Svoj sljedeći servis gem Alkaraz dobija bez izgubljenog poena, a sigurnom igrom napravio je najbolji rezultat u meču – 6: 1.

Polufinale Australijan opena 2026

Alkaraza u polufinalu čeka treći teniser svijeta Aleksandar Zverev. Nijemac je savladao Amerikanca Lernera Tijena sa 3:1 u setovima.

Alkaraz u polufinalu AO

Australijan open 2026

