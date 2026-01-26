Šelton preokretom izbacio Ruda, ide u četvrtfinale Australije

Izvor:
ATV
26.01.2026
13:30
Komentari:0
Amerikanac Ben Šelton savladao je Kaspera Ruda za četvrtfinale Australijan opena rezultatom 3:1.
Norvežanin Kasper Rud je poveo u setovima, ali je Šelton stigao do preokreta.
U prvom setu na drugi servis Amerikanca Kasper Rud pravi brejk i dolazi do prednosti od 3:1 koju čuva do kraja setva.
Drugi set nije donio olakšanje nijednom teniseru. Sve se riješilo u samom finišu kada je Rud servirao za za 5:5, ali je Šelton dobrom igrom uspio da napravi brejk i donese poravnanje na meču.
Treći set Šelton rješava ponovo pred sami finiš. Pravi brejk na 5:3 i svojim sigurnim servisom donosi preokret. U četvrtom setu sigurna igra dovela ga je do plasmana u četvrtfinale Australijan opena.
Šelton će u četvrtfinalu igrati protiv Italijana Janika Sinera.
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
20
16
15
16
14
16
10
Trenutno na programu