Šelton preokretom izbacio Ruda, ide u četvrtfinale Australije

Izvor:

ATV

26.01.2026

13:30

Komentari:

0
Американац Бен Шелтон савладао је Каспера Руда за четвртфинале Аустралијан опена резултатом 3:1.
Foto: Tanjug/AP/Aaron Favila

Amerikanac Ben Šelton savladao je Kaspera Ruda za četvrtfinale Australijan opena rezultatom 3:1.

Norvežanin Kasper Rud je poveo u setovima, ali je Šelton stigao do preokreta.

U prvom setu na drugi servis Amerikanca Kasper Rud pravi brejk i dolazi do prednosti od 3:1 koju čuva do kraja setva.

Drugi set nije donio olakšanje nijednom teniseru. Sve se riješilo u samom finišu kada je Rud servirao za za 5:5, ali je Šelton dobrom igrom uspio da napravi brejk i donese poravnanje na meču.

Treći set Šelton rješava ponovo pred sami finiš. Pravi brejk na 5:3 i svojim sigurnim servisom donosi preokret. U četvrtom setu sigurna igra dovela ga je do plasmana u četvrtfinale Australijan opena.

Šelton će u četvrtfinalu igrati protiv Italijana Janika Sinera.

Tagovi:

Šelton Rud

Australijan open 2026

Kasper Rud

Ben Šelton

