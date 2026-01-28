Logo
8 znakova da ste dovoljno dobar roditelj

8 знакова да сте довољно добар родитељ
Foto: Pixabay

Fenomen osjećaja krivice kod majki mnogima je zamoran. Jeste li čuli za psihološki koncept dovoljno dobrog roditelja? Riječ je o ideji da postoji prag roditeljstva koji je dovoljan da dijete izraste u sretnu i produktivnu osobu.

Koncept glasi ovako: "Dovoljno dobra majka započinje s gotovo potpunom prilagodbom potrebama svog dojenčeta, a kako vrijeme odmiče, ta se prilagodba postupno smanjuje, u skladu s rastućom sposobnošću djeteta da se nosi s njezinim manjkavostima. To što se ne prilagođava svakoj djetetovoj potrebi pomaže mu da se prilagodi vanjskoj stvarnosti."

Jednostavnije rečeno, normalno je da je majka u početku potpuno usmjerena na dijete, a kasnije postupno smanjuje tu stopostotnu reakciju na njegove potrebe kako beba raste i postaje samostalnija. Važno je da roditelj ne odgovara na svaku djetetovu potrebu jer ga to uči da samostalno postiže stvari i da se svijet ne mora prilagođavati njegovim željama, piše Jour Tango.

Ljubav i privrženost

Govorite li svom djetetu da ga volite barem jednom dnevno?

Zajednički trenuci

Učestvujete li u barem jednoj aktivnosti dnevno u kojoj ste povezani i zabavljate se zajedno? To može biti priča za laku noć, zajedničko gledanje crtića, razgovor o školskim radovima ili pričanje u autu na putu do neke aktivnosti.

Fizičke potrebe

Hranite li dijete i brinete li o njegovim fizičkim potrebama? Vodite li ga na liječničke preglede, kupate li ga i trudite li se da jede povrće?

Intelektualni razvoj

Pokušavate li mu pružiti barem jedno intelektualno poticajno iskustvo dnevno? To može biti škola, igra s prijateljima, razgovor s vama ili čak odlazak u trgovinu s manjim djetetom.

Druženje s vršnjacima

Barem jednom sedmicno, osiguravate li mu druženje s vršnjacima izvan škole? To može biti vrijeme na igralištu, sa susjedima, rođacima ili kroz razne aktivnosti. Djeca žele osjećati da su dio zajednice, a u to se mogu ubrojiti i izvanškolske aktivnosti te produženi boravak.

Posebne uspomene

Činite li povremeno nešto zaista posebno, poput izleta u zabavni park, odlaska na predstavu, posjeta drugoj državi ili velikog slavlja praznika? To će stvoriti sjajne uspomene iz djetinjstva, čak i ako se događa samo jednom godišnje.

Razumijevanje djetetove perspektive

Pokušavate li razumjeti djetetovu perspektivu barem nekoliko puta dnevno?

Biti dobar uzor

Pokušavate li biti dobar uzor u ophođenju s drugim ljudima, uključujući partnera, prijatelje, porodice i komsije, barem onoliko često koliko možete?

Ako se prepoznajete u većini ovih tačaka, onda ste vjerojatno dovoljno dobar roditelj koji obavlja dovoljno dobar posao.

(indeks)

