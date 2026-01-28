Logo
Da li je sigurno jesti meso iz naduvane ambalaže, jedna stvar na koju treba obratiti pažnju

Да ли је сигурно јести месо из надуване амбалаже, једна ствар на коју треба обратити пажњу
Sigurno ste se bar jednom u prodavnici zapitali šta znači kada se pakovanje mesa naduva poput balona. Kod nekih proizvoda, poput čipsa, vazduh se namjerno dodaje kako bi se zaštitio sadržaj. Ali kod svježe hrane, poput mesa, priča je drugačija.

Naduvana ambalaža može ukazivati na kvarenje, ali ponekad je to samo posebna tehnika pakovanja. Stručnjaci objašnjavaju kako razlikovati ova dva slučaja i da li je takvo meso bezbjedno za jelo, piše Simply Recipes.

Zašto se ambalaža naduva?

Kvarljiva hrana, poput mesa i sira, brzo se kvari zbog rasta bakterija i plijesni kada je izložena vazduhu. Da bi produžili svježinu proizvoda, proizvođači ponekad koriste pakovanje u modifikovanoj atmosferi (MAP), koje mijenja sastav gasova unutar pakovanja. Kao rezultat toga, takvo pakovanje ponekad izgleda naduveno.

„Ako otok nije deo MAP ambalaže, onda je to obično djelovanje mikroorganizama“, objašnjava Martin Baknavadž, stručnjak za bezbjednost hrane na Univerzitetu Pen Stejt. „Ovo se može desiti sa klasičnim pakovanjem na stiropornim podlogama, ali i sa vakuumski zatvorenim proizvodima.“

MESO-250925

Društvo

Više od 400 uzoraka mesa u BiH palo na analizama

Kiseonik je jedan od glavnih faktora koji podstiče kvarenje hrane jer pogoduje rastu mikroorganizama i gubitku hranljivih materija. Kako se bakterije razmnožavaju, one oslobađaju gasove, poput ugljen-dioksida, koji se akumuliraju u zatvorenoj ambalaži i uzrokuju njeno bubrenje.

„Bakterije, baš kao i ljudi, proizvode otpadne proizvode, uključujući gasove, nakon što 'svare' hranu“, kaže mikrobiolog Džejson Tetro. „U zatvorenom pakovanju, ovi gasovi nemaju gdje da pobjegnu, pa vremenom ambalaža bubri. U takvom slučaju, ambalaža često ima veoma neprijatan miris.“

Da li je takvo meso dobro za jelo?

„Čak i ako se ambalaža naduvala zbog rasta mikroba, meso tehnički i dalje može biti bezbjedno za jelo, iako iskustvo vjerovatno neće biti prijatno“, kaže Džejkob Tuel, vanredni profesor na Državnom univerzitetu Severozapadnog Misurija. On savetuje da se uporedi više pakovanja istog proizvoda u prodavnici — ako su sva podjednako naduvana, vjerovatno je u pitanju namjerno pakovanje.

przenje hrane ulje mast

Savjeti

Trik za najukusnije šnicle: Evo šta obavezno trebate dodati u meso

Pored toga, on preporučuje da se obrati pažnja na druge znake kvarenja, kao što su neobična boja, neprijatan miris ili sluzava tekstura. Ako primjetite bilo koji od ovih znakova zajedno sa naduvenom ambalažom, meso treba baciti bez razmišljanja.

„Situaciju dodatno komplikuje činjenica da bakterije koje izazivaju kvarenje hrane često nisu iste bakterije koje izazivaju bolesti kod ljudi“, napominje Tuel. „Patogene bakterije se obično brže razmnožavaju na višim temperaturama, zbog čega je izuzetno važno meso stalno držati na hladnom.“

Bolje spriječiti nego liječiti

Da biste bili sigurni, stručnjaci savjetuju da izbegavate kupovinu i konzumiranje mesa u neobično naduvenom pakovanju. „Ako nadimanje nije dio predviđenog procesa pakovanja, već je rezultat mikrobnog kvarenja, naš savjet je da izbjegavate jelo mesa“, kaže Baknavidž. „To je znak da je proces kvarenja uveliko uznapredovao.“

